Дональд Трамп заснував Офіс колишнього президента

Дональд Трамп очолив організацію під назвою Офіс колишнього президента США.

Зазначається, що організація повністю займатиметься його справами, листуванням, публічними заявами та виступами.

Таким чином Дональд Трамп залишатиметься у великій політиці та формуватиме навколо себе нову команду експертів.

– Офіс також просуватиме інтереси Сполучених Штатів і продовжуватиме порядок денний адміністрації Трампа, – йдеться в повідомленні.

Чутки щодо планів Трампа брати чи не брати участі у наступних виборах почали поширюватися ще до інавгурації Джо Байдена.

Тоді стало відомо, що Дональд Трамп відмовиться від гонки за президентське крісло у 2024 році, однак допоможе республіканцям здобути перемогу на майбутніх виборах до Сенату і Палати представників у середині 2022 року.

Джерело: Fox News