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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Понад 20 загиблих та удар по вакцинації від Covid-19 – негода в США

У США лютує масштабний циклон. Снігопади і сильні морози найбільше вдарили по деяким штатам, серед яких Техас, Луїзіана і Кентуккі.

Понад 20 загиблих та удар по вакцинації від Covid-19 – негода в США

В результаті негоди вже загинула 21 людина.

Крім того, 16 лютого почалися значні перебої в подачі електроенергії.

Негода також призвела до того, що затримуються поставки вакцини від коронавірусу. У цих штатах закривають сотні пунктів для вакцинації.

– Через сувору зимову погоду, яка охопила більшу частину країни, уряд США прогнозує масштабні затримки в постачаннях вакцини протягом наступних кількох днів, – заявила прес-секретар Центрів з контролю і профілактики захворювань Крістен Нордлунд.

Вакцинація у США

Президент США Джо Байден хоче вакцинувати від коронавірусу всіх жителів країни до середини літа.

Зараз головною проблемою імунізації в країні є брак достатньої кількості медичних працівників. Через це Джо Байден видав розпорядження про залучення колишніх лікарів та медсестер. Також відкрили достатню кількість пунктів вакцинації.

Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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