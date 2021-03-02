США запроваджують санкції проти Росії за отруєння і переслідування російського опозиціонера Олексія Навального. У Вашингтоні публічно звинуватили у цьому ФСБ.

За даними ЗМІ, обмеження затверджуються проти семи високопоставлених представників російської влади.

Також санкції стосуються 14 організацій з Росії, Німеччини та Швейцарії за виробництво біологічної та хімічної зброї.

Нові санкції США означають експортні та візові обмеження.

У США дійшли висновку, що влада Росії причетна до отруєння Навального, у цьому публічно звинуватили ФСБ.

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Санкції ЄС проти Росії

2 березня санкції проти Росії за переслідування Навального також запровадили у Євросоюзі.

Зокрема, обмеження стосувалися чотирьох росіян, відповідальних за серйозні порушення прав людини. Раніше повідомлялося, що ці санкції ЄС та США будуть синхронними.

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