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Факти / Світ
Людмила Грубник |

США запроваджують санкції проти Росії через Навального

США запроваджують санкції проти Росії за отруєння і переслідування російського опозиціонера Олексія Навального. У Вашингтоні публічно звинуватили у цьому ФСБ.

США запроваджують санкції проти Росії через Навального

За даними ЗМІ, обмеження затверджуються проти семи високопоставлених представників російської влади.

Також санкції стосуються 14 організацій з Росії, Німеччини та Швейцарії за виробництво біологічної та хімічної зброї.

Нові санкції США означають експортні та візові обмеження.

У США дійшли висновку, що влада Росії причетна до отруєння Навального, у цьому публічно звинуватили ФСБ.

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ЄС запровадив санкції проти Росії через отруєння Навального

Санкції ЄС проти Росії

2 березня санкції проти Росії за переслідування Навального також запровадили у Євросоюзі.

Зокрема, обмеження стосувалися чотирьох росіян, відповідальних за серйозні порушення прав людини. Раніше повідомлялося, що ці санкції ЄС та США будуть синхронними.

Детальніше про запровадження санкцій проти Росії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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