США запроваджують санкції проти Росії за отруєння і переслідування російського опозиціонера Олексія Навального. У Вашингтоні публічно звинуватили у цьому ФСБ.
За даними ЗМІ, обмеження затверджуються проти семи високопоставлених представників російської влади.
Також санкції стосуються 14 організацій з Росії, Німеччини та Швейцарії за виробництво біологічної та хімічної зброї.
Нові санкції США означають експортні та візові обмеження.
У США дійшли висновку, що влада Росії причетна до отруєння Навального, у цьому публічно звинуватили ФСБ.
Санкції ЄС проти Росії
2 березня санкції проти Росії за переслідування Навального також запровадили у Євросоюзі.
Зокрема, обмеження стосувалися чотирьох росіян, відповідальних за серйозні порушення прав людини. Раніше повідомлялося, що ці санкції ЄС та США будуть синхронними.
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