У Пентагоні заявили, що концентрація військ РФ біля кордону України є більшою, ніж у 2014 році.
Про це під час брифінгу повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.
– Це найбільше нарощування сил з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету і територіальної цілісності України… Воно точно є більшим, ніж у 2014 році, – уточнив Джон Кірбі.
Водночас спікер не назвав точну кількість військових.
Також він вкотре закликав Росію бути “прозорішою” у своїх намірах.
Ескалація на Сході України
Наприкінці березня стало відомо, що Росія нарощує сили біля східних кордонів України та в окупованому Криму.
Водночас вона заявляє про проведення навчань. Україна та світ занепокоєні такими діями Кремля.
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Джерело: U.S. Department of Defense