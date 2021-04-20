У Пентагоні заявили, що концентрація військ РФ біля кордону України є більшою, ніж у 2014 році.

Про це під час брифінгу повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

– Це найбільше нарощування сил з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету і територіальної цілісності України… Воно точно є більшим, ніж у 2014 році, – уточнив Джон Кірбі.

Водночас спікер не назвав точну кількість військових.

Також він вкотре закликав Росію бути “прозорішою” у своїх намірах.

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Ескалація на Сході України

Наприкінці березня стало відомо, що Росія нарощує сили біля східних кордонів України та в окупованому Криму.

Водночас вона заявляє про проведення навчань. Україна та світ занепокоєні такими діями Кремля.

Детальніше про ескалацію на Сході України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Department of Defense