Усі країни-члени НАТО засудили стягування військ РФ біля східних кордонів України.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції у Брюсселі.

– Мене вразило те, що під час засідання Північноатлантичної ради, коли я слухав кожного окремого союзника, усі тридцять висловили стурбованість, – зазначив Ентоні Блінкен.

За його словами, західні країни уважно стежать за ситуацією біля східних кордонів України.

– Ми бачили доповіді з нарощування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України… Ми також побачили продовження атак, очолюваних Росією сил, у районі лінії розмежування на Сході України, – додав він.

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Агресія РФ

З кінця березня ситуація на Донбасі загострилася, унаслідок обстрілу загинули українські військові.

Крім того, країна-агресор почала стягувати війська біля східних кордонів країни.

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Джерело: U.S. Department of State