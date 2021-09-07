Створені США бази даних в Афганістані можуть слугувати талібам для репресій

Бази даних, які США протягом двох десятиліть створювали в Афганістані, можуть використовуватися талібами як інструменти для репресій.

Після захоплення влади в Афганістані більшість урядових даних потрапили до рук Талібану. З’явилися ознаки того, що таліби можуть використовувати інформацію для залякування та репресій афганців, які співпрацювали з американцями.

– Люди отримують зловісні та загрозливі телефонні дзвінки, тексти та повідомлення у WhatsApp, – сказала Ніша Суарес, директор служби республіканського представника Сета Моултона, офіс якого намагається допомогти заблокованим афганцям, які працювали зі США.

27-річний американський підрядник у Кабулі розповів американським журналістам, що йому та його колегам, які розробляли базу даних для управління зарплатами військових, телефонували та викликали до Міністерства оборони.

Через це він переховується та змінює своє місцеперебування щодня. Натомість лідери угруповання Талібан стверджують, що не зацікавлені у розплаті.

Наразі невизначеною є доля однієї з найчутливіших баз даних – тієї, яка створювалася для виплати зарплат солдатам та поліції. У системі є дані про понад 700 тис. співробітників сил безпеки за 40 років. Про це заявив високопоставлений співробітник служби безпеки з колишнього уряду.

У базі, серед іншого, вказані дати народження, номери телефонів, імена батьків і родичів, відбитки пальців, дані сканування райдужної оболонки ока та обличчя.

Один із колишніх афганських чиновників повідомив, що доступ до системи мають лише авторизовані користувачі, але якщо таліби не зможуть її відкрити, можна очікувати, що вони спробують її зламати.

Американські аналітики вважають, що допомогу у зламі систем талібам може запропонувати пакистанська розвідувальна служба ISI або ж китайська, російська чи іранська розвідка.

– ISI було б цікаво дізнатися, хто працював на американців, а Китай, Росія та Іран мають власні програми. Їхні агенти, безумовно, мають технічні можливості для проникнення в захищені паролем бази даних, – заявив Джон Вудворд, професор Бостонського університету і колишній офіцер ЦРУ.

Перед виходом з Афганістану американські військові стерли інформацію військового рівня.

Серед найважливіших баз даних, які залишилися: Інформаційна система фінансового менеджменту Афганістану, яка містить докладну інформацію про іноземних підрядників, та база даних Міністерства економіки, де зібрані всі джерела фінансування міжнародних агентств з питань розвитку та допомоги.

Також є дані зі скануванням райдужної оболонки ока та відбитками пальців близько 9 млн афганців, які контролюються Національним агентством статистики та інформації.