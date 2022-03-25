США звинувачують чотирьох росіян у кібератаках в енергетичному секторі

Міністерство юстиції США звинуватило чотирьох російських державних службовців у кібератаках на глобальний енергетичний сектор у період з 2012 до 2018 року.

Їх звинувачують у нападі на сотні компаній та організацій приблизно у 135 країнах.

Повідомляється, що їхня діяльність призвела до двох окремих аварійних відключень на одному об’єкті в Саудівській Аравії. Згодом передбачувані змовники спробували зламати комп’ютери компанії, яка управляла аналогічними об’єктами критичної інфраструктури США.

Деякі особи у обвинувальному висновку США пов’язані з російською ФСБ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група хакерів Anonymous повідомила, що їм вдалося зламати дані Центрального Банку Росії.