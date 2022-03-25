Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 29 день війни
Вбили Вбили
128 дітей
Поранили Поранили
>172 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Світ

США звинувачують чотирьох росіян у кібератаках в енергетичному секторі

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
США звинувачують чотирьох росіян у кібератаках в енергетичному секторі

Міністерство юстиції США звинуватило чотирьох російських державних службовців у кібератаках на глобальний енергетичний сектор у період з 2012 до 2018 року.

Їх звинувачують у нападі на сотні компаній та організацій приблизно у 135 країнах.

Читайте
Британія надасть військову допомогу Україні, але ймовірно без танків і літаків

Повідомляється, що їхня діяльність призвела до двох окремих аварійних відключень на одному об’єкті в Саудівській Аравії. Згодом передбачувані змовники спробували зламати комп’ютери компанії, яка управляла аналогічними об’єктами критичної інфраструктури США.

Деякі особи у обвинувальному висновку США пов’язані з російською ФСБ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що група хакерів Anonymous повідомила, що їм вдалося зламати дані Центрального Банку Росії.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: BBC

Фото: Pexels

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка