Адміністрація Байдена розглядає питання про те, щоб оголосити Росію спонсором тероризму.

Про це під час виступу в Сенаті США заявив держсекретар Ентоні Блінкен, повідомляє The Wall Street Journal.

Наразі юристи мають впевнитися, що дії Кремля юридично відповідають критеріям для внесення до списку спонсорів тероризму.

Раніше президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликали США зробити це.

Внесення РФ у такий перелік потягне за собою штрафи, зокрема обмеження на іноземну допомогу, заборону експорту оборонних товарів та інші заходи.

На слуханнях у Сенаті в середу на запит Держдепартаменту про бюджет сенатор Ліндсі Грем (республіканець, Південна Кароліна) закликав Блінкена внести Росію до списку спонсорів тероризму і запитав, чому це ще не зроблено.

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– Я не сумніваюся, сенаторе, що росіяни тероризують український народ. Питання в тому, на що дивляться юристи, щоб переконатися, що ми справді дотримуємося всіх встановлених законом вимог для цього внесення, — сказав Блінкен.

Посилаючись на дії Росії в Україні та Сирії, де Москва підтримувала президента Башара Асада, Грем сказав держсекретарю: Якщо вам потрібно змінити закон так, щоб він підходив під Росію, у вас буде для цього 100 голосів.

Щоб країна була визнана державою – спонсором тероризму, держсекретар повинен встановити, що її уряд “неодноразово надавав підтримку актам міжнародного тероризму”.

Чотири країни нині визнані державними спонсорами тероризму: Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

Раніше Володимир Зеленський у Києві зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сторони обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції.