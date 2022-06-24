Червень, 24 в 11:37

23 червня Україна отримала статус кандидата в ЄС. Відповідне рішення підтримали 27 країн-членів Євросоюзу.

В Україні це рішення називають історичним, адже, як зауважив президент Володимир Зеленський, на нього ми чекали 30 років та 120 днів.

Такої ж думки дотримуються західні ЗМІ, зазначаючи при цьому, що в України попереду ще багато роботи.

Зараз дивляться

Так, CNN пише, що надання Україні статусу кандидата в ЄС – це значний крок на шляху до повноправного членства, але довгий шлях України до ЄС лише розпочався.

Видання зазначає, що статус кандидата – це моральна перемога та гучний сигнал для Росії. Але зараз Україна має проводити реформи, адже процес отримання повноцінного членства тривалий і вимагає згоди 27 держав-членів на практично кожному етапі.

Тим часом The Washington Post називає статус кандидата на членство в ЄС символічною перемогою Києва на тлі війни з РФ і ще однією ознакою того, як вона змінює світ. Це вихід України з багаторічного глухого кута.

Видання пише, що це – історичне рішення для Європи, яке посилає сигнал Москві. Однак The Washington Post також звертає увагу на те, що попереду ще довгий шлях, адже Україна повинна виконати низку умов, перш ніж рухатися далі.

The New York Times також називає статус кандидата на членство в ЄС першим кроком до вступу України до Євросоюзу і сигналом солідарності на тлі війни.

Видання пише, що європейські лідери пішли на те, на що би не наважились, якби не повномасштабне вторгнення Росії. Але, надавши Україні статус кандидата, ЄС дав зрозуміти, що бачить її майбутнє у колі демократичного Заходу.

ВВС пише, що статус кандидата – це перший офіційний крок до членства у ЄС. Але цей процес може тривати багато років.

Однак видання зазначає, що відповідне рішення Європейського Союзу посилає Москві переконливий сигнал про те, що ні Київ, ні Брюссель не сприймають путінське бачення нового європейського порядку.