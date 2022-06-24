Червень, 24 в 9:57

З нагоди надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернулися до українців.

Глава держави нагадав, що вже 120 днів український народ героїчно захищає свою землю і свободу від російських окупантів.

– 28 лютого Україна подала заявку на членство в ЄС. На Банковій, в Офісі президента, посеред укріплень та мішків з піском, у паузах між сиренами повітряної тривоги ми підписали відповідний документ. Всі ми об’єднались. Об’єдналась Україна. І світ побачив нашу унікальну рису: що більше в нас не вірять, то краще в нас виходить, – пояснив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що статус кандидата – це не просто нова сходинка, це – нова вершина. Це новий том в історії європейської інтеграції України. Це точка неповернення. Це новий статус і новий імідж.

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За словами президента, відсьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, крім одного – Україна в майбутньому стане членом ЄС.

– Сьогодні визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом і РФ, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не “сіра” зона, не транзитна територія. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС, – додав Зеленський.

Зі свого боку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук додав, що статус кандидата в ЄС – це визнання досягнень у становленні зрілого демократичного єврропейського суспільства. За його словами, це потужний політичний меседж.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що статус кандидата в ЄС – це висока оцінка ринкових перетворень, завдяки яким Україна інтегрувалася до економіки ЄС в енергетиці, цифровій сфері, митниці та інших ключових галузях.

Він додав, що це нові перспективи та нові можливості для України. Це нові інвестиції, проєкти, робочі місця, а також підтримка повоєнного відновлення.

Нагадаємо, 23 червня Україна отримала статус кандидата в ЄС. Відповідне рішення підтримали 27 країн-членів Євросоюзу.