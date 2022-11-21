Трамп не хоче повертатися до Twitter, попри розблокування Маском його сторінки

Листопад, 21 в 0:03

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру повертатися до Twitter, попри те, що новий власник соцмережі Ілон Маск розблокував його обліковий запис.

Про це він повідомив учасникам з’їзду Коаліції єврейських республіканців.

Трамп заявив, що він не має планів повертатися до Twitter, оскільки там “падає залучення користувачів і занадто багато фейкових акаунтів”. Натомість він запросив усіх прихильників приєднуватися до його власної соціальної мережі, тому що там “неймовірне охоплення користувачів” і в ній “набагато зручніше, ніж у Twitter”.

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Нагадаємо, що сьогодні Ілон Маск за підсумками опитування користувачів розблокував акаунт Трампа, який був закритий у 2020 році через систематичне поширення дезінформації.