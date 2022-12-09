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Факти / Світ

РФ розширює та модернізує свій ядерний потенціал – Ллойд Остін

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ллойд Остін
Фото: Getty Images

На тлі того, як президент РФ Володимир Путін займається “глибоко безвідповідальним брязканням ядерною зброєю”, Росія займається розширенням та модернізацією свого ядерного потенціалу.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він додав під час свого виступу на базі ВПС Оффатт у Небрасці, що весь світ став свідком поведінки РФ.

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– Поки Кремль продовжує свою жорстоку і нічим не спровоковану війну проти України, весь світ став свідком того, як Путін займається вкрай безвідповідальним брязканням ядерною зброєю, – наголосив він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, на його думку, небезпека використання ядерної зброї проти України знизилася завдяки міжнародному тиску.

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Джерело: The Guardian
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