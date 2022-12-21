Грудень, 21 в 13:33

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі збирається відвідати Москву, щоб обговорити створення безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Російський постійний представник у Відні Михайло Ульянов стверджує, що у консультаціях братимуть участь представники Міністерства закордонних справ Російської Федерації, Росатому, Росгвардії, а також – Ростехнагляду.

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Офіційного підтвердження цієї інформації від МАГАТЕ поки що немає.

Раніше повідомлялось, що Україна та МАГАТЕ крок за кроком рухаються до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міжнародні партнери поки не мають даних про конкретні наміри РФ вивести війська з території Запроізької АЕС. Переговори досі тривають.