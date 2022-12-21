Безпекова зона навколо ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ їде на переговори в Москву
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі збирається відвідати Москву, щоб обговорити створення безпекової зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Російський постійний представник у Відні Михайло Ульянов стверджує, що у консультаціях братимуть участь представники Міністерства закордонних справ Російської Федерації, Росатому, Росгвардії, а також – Ростехнагляду.
Офіційного підтвердження цієї інформації від МАГАТЕ поки що немає.
Раніше повідомлялось, що Україна та МАГАТЕ крок за кроком рухаються до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.
Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міжнародні партнери поки не мають даних про конкретні наміри РФ вивести війська з території Запроізької АЕС. Переговори досі тривають.