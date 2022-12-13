Грудень, 13 в 17:12

Існують домовленості про виведення військової техніки Росії з тимчасово окупованої агресорами Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, який додав, що найближчі тижні будуть вирішальними у цьому питанні.

Таку заяву Макрон зробив на міжнародній конференції на підтримку України, пише Reuters.

Французький лідер уточнив, що серед питань, які ще обговорюються – виведення важкої техніки з ЗАЕС.

Зараз дивляться

– Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними, – вважає Макрон.

Раніше про такі переговори повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль – він зустрічався щодо цього питання з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Гроссі пообіцяв, що найближчим часом МАГАТЕ направить на всі атомні станції в Україні постійні технічні місії.

– Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну та технологічну безпеку, – повідомив Шмигаль.

Метою місії він назвав забезпечення станцій та фіксування усіх можливих спроб зовнішніх впливів, включно із обстрілами з боку агресора.

Тим часом речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи окупацію ЗАЕС, збрехав про те, що на українській станції “не було і немає важких озброєнь”, що нібито можуть підтвердити співробітники МАГАТЕ.

РосЗМІ до цього повідомили, що окупанти готові залишити Запорізьку АЕС в обмін на безперебійний транзит нафти та газу через Україну.

А Гроссі повідомляв, що сподівається на досягнення угоди з Україною та Росією щодо створення безпечної зони навколо ЗАЕС до кінця року.

Військові РФ облаштували на Запорізькій АЕС вогневі позиції, звідки обстрілюють українські міста. Енергоатом повідомляв, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку ЗАЕС щонайменше 14 одиниць важкої техніки з боєкомплектом, вибухівкою та зброєю.

В цілому на станції дислокували більше 40 одиниць військової техніки РФ та понад 500 окупантів.

Нагадаємо, МАГАТЕ встановило постійну присутність на ЗАЕС.

Фото: Енергоатом