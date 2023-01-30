У США вважають, що Британія більше не є бойовою силою топ-рівня – ЗМІ
Високопоставлений американський генерал приватно сказав міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, що британська армія більше не вважається бойовою силою вищого рівня.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела в оборонному відомстві.
За словами джерел, зниження боєздатності після десятиліть економії треба виправити швидше, ніж планувалось, через війну Росії проти України.
– У результаті… це ціла служба, нездатна захистити Велику Британію та наших союзників протягом десятиліття, – сказав один з інсайдерів у Міноборони.
Серед кроків, які необхідно зробити Лондону – збільшення оборонного бюджету як мінімум на 3 млрд фунтів стерлінгів на рік, припинення плану щодо подальшого скорочення чисельності армії та пом’якшення правил закупівель у мирний час, які перешкоджають можливості країни швидко закуповувати зброю та боєприпаси.
Видання також описує масштаби проблем, які стоять перед Міноборони Великої Британії:
- Збройні сили вичерпають боєприпаси “за кілька днів”, якщо вступлять у бойові дії;
- Британія не має можливості захистити своє небо від такого рівня ракетних ударів та ударів безпілотників, які завдаються Україні;
- Потрібно від п’яти до 10 років, щоб армія змогла розгорнути бойову дивізію чисельністю від 25 тис. до 30 тис. осіб з підтримкою танків, артилерії та гелікоптерів;
- Близько 30% британських військ, які перебувають у стані підвищеної готовності, є резервістами, які не можуть мобілізуватися в терміни, визначені НАТО;
- Більшість армійського парку бронетехніки, включаючи танки, була виготовлена від 30 до 60 років тому, і повна заміна не очікується протягом багатьох років.
Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін погрожував колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону ракетним ударом напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.