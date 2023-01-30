У США вважають, що Британія більше не є бойовою силою топ-рівня – ЗМІ

Січень, 30 в 11:07

Високопоставлений американський генерал приватно сказав міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, що британська армія більше не вважається бойовою силою вищого рівня.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела в оборонному відомстві.

За словами джерел, зниження боєздатності після десятиліть економії треба виправити швидше, ніж планувалось, через війну Росії проти України.

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– У результаті… це ціла служба, нездатна захистити Велику Британію та наших союзників протягом десятиліття, – сказав один з інсайдерів у Міноборони.

Серед кроків, які необхідно зробити Лондону – збільшення оборонного бюджету як мінімум на 3 млрд фунтів стерлінгів на рік, припинення плану щодо подальшого скорочення чисельності армії та пом’якшення правил закупівель у мирний час, які перешкоджають можливості країни швидко закуповувати зброю та боєприпаси.

Видання також описує масштаби проблем, які стоять перед Міноборони Великої Британії:

Збройні сили вичерпають боєприпаси “за кілька днів”, якщо вступлять у бойові дії;

Британія не має можливості захистити своє небо від такого рівня ракетних ударів та ударів безпілотників, які завдаються Україні;

Потрібно від п’яти до 10 років, щоб армія змогла розгорнути бойову дивізію чисельністю від 25 тис. до 30 тис. осіб з підтримкою танків, артилерії та гелікоптерів;

Близько 30% британських військ, які перебувають у стані підвищеної готовності, є резервістами, які не можуть мобілізуватися в терміни, визначені НАТО;

Більшість армійського парку бронетехніки, включаючи танки, була виготовлена від 30 до 60 років тому, і повна заміна не очікується протягом багатьох років.

Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін погрожував колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону ракетним ударом напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.