ЗМІ отримали документ з ймовірним планом Кремля захопити Білорусь до 2030 року

Лютий, 21 в 11:55

Кремль планує взяти під повний контроль всі ключові сфери Білорусі до 2030 року.

Про це повідомляє центр Досьє, який стверджує, що отримав доступ до внутрішнього документа влади Росії під назвою “Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку”.

– Росія до 2030 року планує встановити контроль у військово-політичному секторі Білорусі. До завдань російської розвідки входить обмежити вплив “націоналістичних та прозахідних” сил, завершити реформу білоруської Конституції з урахуванням інтересів РФ, закріпити проросійські настрої у військових та політичних елітах і серед населення, – йдеться в матеріалі.

Також зазначено, що Кремль планує керувати економікою, політикою та інформаційним простором Білорусі, втановити верховенство російської мови та запровадити спрощену процедуру видачі російських паспортів білорусам.

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– Навколо цих сфер і вибудувано всю стратегію РФ. Кожна з цілей розподілена на завдання різних терміновостей — до 2022, 2025 та 2030 років, – пишуть у Центрі.

Зазначено, що ключову роль у планах Кремля відіграє Союзна держава, через яку РФ збирається наростити свої сили в Білорусі.

– Наприклад, до кінця 2022 року перед Росією стояло завдання переконати білоруське керівництво у необхідності роботи над СД, – йдеться у матеріалі.

Як додають журналісти, у розробці плану брали участь Генштаб збройних сил РФ, співробітники ГРУ, СЗР, ФСБ та відділ адміністрації президента – управління президента прикордонного співробітництва, яке очолює Олексій Філатов. Він представляв інтереси Кремля в Південній Осетії та Абхазії, а також займався взаємодією з бойовиками так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Джерело: Центр Досьє