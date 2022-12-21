Кремль тиском домагається поступок від Лукашенка – ISW

Грудень, 21 в 11:52

Посилення тиску Росії на Білорусь позбавляє самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка можливості маневрувати, щоб не йти на поступки Кремлю.

Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).

– Довга гра президента Росії Володимира Путіна щодо відновлення сюзеренітету над Білоруссю просувається незалежно від зусиль Путіна щодо більш активного залучення Білорусі до вторгнення в Україну, – йдеться у повідомленні.

Так, 19 грудня під час зустрічі з Путіним Лукашенко підтвердив, що Росія передала Білорусі невизначену кількість систем ППО С-400. Раніше самопроголошений президент РФ відмовлявся від систем С-400, які були в Білорусі у 2020 році.

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Фахівці зазначають, що Лукашенко, ймовірно, відкладає виконання більших вимог Путіна, таких як залучення білоруських військ для участі у вторгненні в Україну, роблячи невеликі поступки, які він роками блокував.

Попри збільшення російських сил у Білорусі, аналітики ISW вважають малоймовірним, що наступ на північ України неминучий.