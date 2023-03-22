Березень, 22 в 14:04

Переведення годинників двічі на рік – звична практика для українців. У березні та жовті кожного року ми переводимо годинники на літній та зимовий час.

Зараз не всі країни світу переводять годинники. Наприклад, Ісландія, Казахстан, Грузія та Японія не переходять на зимовий та літній час.

Факти ICTV дізнавалися, чи переводитимуть годинники на літній час країни Європи у 2023 році.

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Чи переводять годинники на літній час у Європі?

У 2019 році Європарламент підтримав рішення про скасування переведення годинників з 2021 року, проте ці плани досі не реалізовані!

Насправді кожна країна ЄС мала б сама вирішувати, за яким часом — зимовим чи літнім — їй краще жити. Наразі більшість країн Європи, так само як і Україна, переводять годинники в березні та жовтні кожного року.

26 березня 2023 року на літній час перейдуть:

Іспанія

Італія

Австрія

Албанія

Андорра

Бельгія

Боснія і Герцеговина

Ватикан

Гібралтар

Данія

Косово

Люксембург

Ліхтенштейн

Македонія

Мальта

Монако

Норвегія

Нідерланди

Німеччина

Польща

Сан-Марино

Сербія

Словаччина

Словенія

Угорщина

Франція

Хорватія

Чехія

Чорногорія

Швейцарія

Швеція

Час у цих країнах буде переведений вперед на одну годину з 02:00 на 03:00 за місцевим часом. Відповідно, переведення годинників відбудеться одночасно у всій Європі (крім Молдови), але за різним місцевим часом, залежно від часового поясу.

Більшість країн Східної Європи також переведуть годинник на літній час у 2023 році. Він буде переведений вперед на одну годину з 03:00 на 04:00 за місцевим часом у таких країнах:

Аландські острови

Болгарія

Греція

Естонія

Кіпр

Латвія

Литва

Румунія

Україна

Фінляндія.

До речі, Велика Британія та Ірландія також перейдуть на літній час. Він там буде переведений вперед на одну годину з 01:00 на 02:00 за місцевим часом.

Переведення годинників відбудеться у Британії та Ірландії 26 березня 2023 року.

Як переводять годинники у США?

12 березня 2023 року в США вже почався літній час. Годинник було переведено вперед із 02:00 на 03:00 за місцевим часом.

Загалом США має 11 часових поясів, тому більшість країни влітку переходить на новий час.

Eastern Time застосовується у регіонах, які використовують EST та EDT, включно з Філадельфією, Вашингтоном, округом Колумбія, Маямі та Нью-Йорком.

Central Time застосовується у регіонах, які використовують CST та CDT, це Даллас, Остін, Сан-Антоніо, Г’юстон та Чикаго. Mountain Time використовують регіони з MST та MDT (Альбукерке, Денвер та Ель-Пасо). Pacific Time застосовується у регіонах, які використовують PST та PDT. Це Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Портленд, Сан-Дієго, Сан-Франциско, Сан-Хосе та Сієтл. Alaska Time застосовується у регіонах, які використовують AKST та AKDT. Це Анкоридж, Джуно та Фербенкс.

Джерело: Time.is