Квітень, 09 в 0:05

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) звернулося до соціальних мереж, щоб активізувати роботу з вербування росіян і збору розвідданих, оскільки війна в Україні триває і кінця їй не видно.

Як пише Fox News, цей крок від Сполучених Штатів отримав неоднозначну оцінку експертів по Росії.

У відеоролику, розміщеному у Facebook і Twitter, показано сцени зі столиці США і російського посольства, а голос, що говорить російською мовою, повідомляє слухачам, що ФБР може змінити їхнє майбутнє, якщо вони зможуть надати США розвіддані.

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Диктор каже, що ФБР шукає шпигунів, експатів і всіх, хто володіє інформацією про протидію Кремлю.

На відео чути чоловічий голос Алана Колера з відділу контррозвідки: “Ви хочете змінити своє майбутнє?”. Говорячи російською, він стверджує, що перший крок залежить тільки від самих росіян: “ФБР цінує вас. ФБР може допомогти вам, але тільки у вас є можливість зробити перший крок”.

Fox News зазначає, що ФБР, схоже, запустило свою програму в соціальних мережах у лютому в спробі спонукати росіян відвернутися від Кремля і агресії президента Росії Володимира Путіна після більш ніж річної війни в Україні та посилення геополітичної напруженості у відносинах із Заходом.

Колишній начальник московського відділення ЦРУ Ден Хоффман сказав Fox News, що повідомлення в соціальних мережах було “гострим” і “розумним”, додавши, що воно може “допомогти ФБР і країні здобути перемогу над російською агресією”.

Однак колишній співробітник розвідувального управління Міністерства оборони з питань російської доктрини і стратегії Ребекка Кофлер, яка також є носієм російської мови, заявила в інтерв’ю Fox News Digital, що сам відеоролик був недосконалий, а коментарі диктора не завжди мали сенс, що, на її думку, “підриває довіру до ФБР”.

Кофлер також задалася питанням, як ФБР зможе виділити ресурси, необхідні для належної перевірки всіх, хто телефонує, яких воно тепер, імовірно, буде отримувати.

– ФБР вводить у дію цей новий метод з кількох причин. По-перше, вкрай складно вербувати російських агентів. Росія – дуже складне середовище, тому що її контррозвідка – одна з найефективніших і найжорстокіших у світі, – пояснила вона.

При цьому Кофлер каже, що подібна діяльність ФБР узгоджується із сучасними способами вербування.

– ФБР реагує на сучасність, коли молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах. Воно намагається закинути ширшу мережу й отримати більшу вигоду, залучаючи більше потенційних кандидатів для шпигунства на користь США, – продовжує Кофлер.

Однак колишній співробітник розвідки DIA не дуже вірить у те, що уряд зможе ефективно використати таку програму.

– Я бажаю їм удачі, але мій рівень впевненості в тому, що ця програма буде успішною, практично дорівнює нулю, – додав Кофлер.

Вашингтонське відділення ФБР закликало всіх, хто має конфіденційну інформацію, пов’язану з російською розвідкою або обороною, повідомити про себе.

Розвідувальний відділ Бюро також постарався запевнити тих, хто збирається повідомити про себе, що їх не тільки вислухають, а й допоможуть забезпечити їхню безпеку і конфіденційність.