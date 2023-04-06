Україна обміняла частину шпигунів з УПЦ МП на полонених бійців – Данілов
Україна обміняла частину представників УПЦ МП на полонених бійців.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
– У цій інституції (УПЦ МП – Ред.) було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти Російської Федерації. Частину з них ми вже поміняли на наших бранців. Це факти, які українська спільнота має знати, – сказав він.
Данілов наголосив, що Росія впливала на Україну не тільки через релігійні організації, а й через агентурну мережу, яка продовжує працювати у нашій державі.
– Служба безпеки України бореться з цим, контррозвідка займається виявленням людей, які допомагають Російській Федерації, – додав секретар РНБО.
Раніше Данілов висловив упевненість, що представники УПЦ МП обов’язково залишать територію Києво-Печерської лаври, але треба набратися терпіння.