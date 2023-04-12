Віцепрем’єр РФ та десятки компаній: США ввели черговий пакет санкцій

США запровадили черговий пакет санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із Росією. До списку потрапив віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

До списку санкцій також потрапили компанія МегаФон, Юнармія і АТ Русатом Оверсіз. Крім цього, під санкції потрапили 19 торгових суден, пов’язаних із Росією.

Крім того, США запровадили обмеження щодо гендиректора Державної транспортної лізингової компанії, колишнього міністра транспорту РФ Євгена Дітріха.

Під санкціями опинилися громадяни Угорщини, Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну та Узбекистану, а також міжнародний інвестиційний банк зі штаб-квартирою у Будапешті.

Також Вашингтон ввів обмеження проти цифрового підрозділу USM Telecom холдингу USM, який керує активами у галузі металургії, гірничого видобутку, телекомунікацій і технологій. Компанія пов’язана з російським олігархом Алішером Усмановим.

Серед них компанії Металоінвест, Удоканська мідь та оператор Мегафон.

Під санкції також потрапили компанія Металоінвест і ПВК Патріот.

Загалом, за інформацією керівника Офісу президента Андрія Єрмака , пакет охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб. Держдеп США вніс до санкційного переліку 27 фізичних та юридичних осіб, які працюють в оборонному секторі російської економіки та підтримують війну

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