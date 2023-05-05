Марка Міллі на посаді очільника Генштабу США може змінити Сі Кей Браун – Politico

Президент США Джо Байден може висунути кандидатуру генерала Сі Кей Брауна, начальника штабу ВПС США, на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів, який змінить генерала Марка Міллі.

Про це пише Politico із посиланням на три джерела – законодавця-демократа, помічника конгресмена та ексчиновника Пентагону, знайомих із обговоренням.

Якщо кандидатура Брауна буде затверджена, він стане другим чорношкірим головою Об’єднаного комітету начальників штабів в історії країни після покійного Коліна Павелла.

Байден ще не надав Брауну офіційної печатки, і не зрозуміло, коли він планує зробити оголошення, сказали джерела Politico.

– Коли президент Байден ухвалить остаточне рішення, він поінформує про це обрану особу, а потім оголосить про це публічно. Цього ще не сталося, – заявив речник Ради національної безпеки США на прохання прокоментувати ситуацію.

Колишній чиновник Міноборони сказав, що Байден чекає слушного моменту, щоб оголосити рішення. Після того як колишній президент Дональд Трамп оголосив про свій план номінування Міллі на кілька місяців раніше, ніж очікувалося, нинішній президент хотів повернутися до більш нормального графіка, сказав колишній чиновник. Ексчиновник Пентагону зазначив, що тодішній генерал Джозеф Данфорд, колишній міністр оборони США і попередник Міллі, був номінований 21 травня 2015 року.

Репутація Брауна і його досвід командування як в Тихоокеанському регіоні, так і на Близькому Сході робили його фаворитом на посаду спадкоємця Міллі ще за часів адміністрації Трампа. Але в останні місяці його призначення здавалося менш імовірним, оскільки Білий дім серйозно розглядав кандидатуру генерала Девіда Бергера, коменданта Корпусу морської піхоти, на цю посаду.

Він просувався по службі як єдиний темношкірий пілот в класах, заповнених білими чоловіками, і про цей досвід він розповів в емоційному відео після смерті Джорджа Флойда влітку 2020 року.

Ті, хто знає Брауна, кажуть, що він має достатній досвід, щоб зосередити військові сили на головному пріоритеті: Китаї. Останній досвід командування Браун отримав у Тихоокеанському регіоні на посаді командувача Тихоокеанських військово-повітряних сил.

Браун також командував військами на Близькому Сході як голова Центрального командування ВПС США і служив у Європі, коли Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році, на посаді директора операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі.

У серпні 2020 року Сенат одноголосно затвердив його на посаді начальника штабу ВПС США.

Браун стане першим офіцером ВПС, який очолить Об’єднаний комітет начальників штабів після генерала у відставці Річарда Маєрса, який обіймав цю посаду до 2005 року.

Якщо його затвердять на цій посаді, Браун стане головним військовим радником головнокомандувача ЗС США, яким за сумісництвом є президент США. Очікується, що він зможе збалансувати між загрозою з боку Китаю і необхідністю оснащення українських військових боєприпасами, безпілотниками, ракетами та іншим високотехнологічним обладнанням.

Ця місія перебуває в стані змін, оскільки США та інші західні союзники переходять від поставок власних запасів озброєнь до поповнення своїх озброєнь – і все це при тому, що Київ має достатньо озброєнь для боротьби з Росією в найближчі місяці, пише Politico.

Джерело : Politico

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