Не сказав, що хоче перемоги України: Трамп тричі не зміг відповісти на запитання про війну

Колишній президент Дональд Трамп не зміг відповісти на запитання, хто, на його думку, має перемогти у війні Росії проти України.

– Я не мислю з точки зору перемоги і поразки. Я думаю про те, як це врегулювати, – сказав він під час дебатів на телеканалі CNN.

Коли журналістка вдруге поставила запитання, чи бажає він Україні перемоги, Трамп не відповів прямо, а натомість сказав, що хоче, щоб “усі перестали вмирати”.

– Я хочу, щоб вони перестали вмирати – і росіяни, й українці. І я зроблю це за 24 години, – заявив експрезидент США.

Після того, як журналістка втретє озвучила своє запитання, Трамп сказав, що хоче, щоби Європа “вкладала більше грошей” у підтримку України та “вирівнялася” зі США.

– Ми роздаємо так багато обладнання, що у нас зараз немає боєприпасів для себе. У нас немає боєприпасів для самих себе, тому що ми так багато даємо, – сказав він.

Водночас він зазначив, що США занадто багато допомагають Україні, та заявив, що не буде зобов’язуватися надавати допомогу країні, якщо виграє вибори.

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