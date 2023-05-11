Не сказав, що хоче перемоги України: Трамп тричі не зміг відповісти на запитання про війну
Колишній президент Дональд Трамп не зміг відповісти на запитання, хто, на його думку, має перемогти у війні Росії проти України.
– Я не мислю з точки зору перемоги і поразки. Я думаю про те, як це врегулювати, – сказав він під час дебатів на телеканалі CNN.
Коли журналістка вдруге поставила запитання, чи бажає він Україні перемоги, Трамп не відповів прямо, а натомість сказав, що хоче, щоб “усі перестали вмирати”.
– Я хочу, щоб вони перестали вмирати – і росіяни, й українці. І я зроблю це за 24 години, – заявив експрезидент США.
Після того, як журналістка втретє озвучила своє запитання, Трамп сказав, що хоче, щоби Європа “вкладала більше грошей” у підтримку України та “вирівнялася” зі США.
– Ми роздаємо так багато обладнання, що у нас зараз немає боєприпасів для себе. У нас немає боєприпасів для самих себе, тому що ми так багато даємо, – сказав він.
Водночас він зазначив, що США занадто багато допомагають Україні, та заявив, що не буде зобов’язуватися надавати допомогу країні, якщо виграє вибори.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников