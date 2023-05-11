ПАР поставляла російській армії зброю та боєприпаси – посол США
Південно-Африканська Республіка постачала Російській Федерації боєприпаси щонайменше з грудня 2022 року.
Про це заявив посол Сполучених Штатів у ПАР Рубен Брігеті.
За його словами, постачання боєприпасів із ПАР здійснювалося за допомогою корабля, який наприкінці минулого року прибув на військово-морську базу Саймонстаун у Кейптауні.
– США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна, – йдеться в заяві.
Рубен Брігеті додав, що Сполучені Штати спостерігали за кораблем на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 до 8 грудня 2022 року. США впевнені, що поки корабель був пришвартований на військово-морській базі ПАР, на нього було завантажено зброю та боєприпаси, які потім вирушили до Росії.
– Озброєння росіян є надзвичайно серйозною проблемою, ми не вважаємо це питання вирішеним і хотіли б, щоб ПАР (почала, – Ред.) практикувати свою політику позаблоковості, – сказав він.
На запитання про те, наскільки точними є дані американської розвідки, Брігетті відповів, що готовий поставити на це своє життя.
Ще в грудні швартування корабля Lady R на військово-морській базі ПАР викликало спекуляції і занепокоєння.
У відповідь на цей коментар американського посла президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що південноафриканський уряд приділить увагу цьому питанню, а після вивчення теми поставок зброї будуть надані коментарі.
– Це питання вивчається, і з часом ми зможемо говорити про це, – заявив президент Південно-Африканської Республіки.
Зокрема, у питанні нейтральності ПАР щодо російсько-української війни Рубен Брігеті заявив, що посадовцями США було порушено питання участі південноафриканських Збройних сил у військових навчаннях з Росією та Китаєм під час річниці вторгнення в Україну.
Джерела: The Guardian, News24
Фото: Wits – University of the Witwatersrand
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