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Ілля Нежигай, редактор стрічки

ПАР поставляла російській армії зброю та боєприпаси – посол США

ПАР поставляла російській армії зброю та боєприпаси – посол США

Південно-Африканська Республіка постачала Російській Федерації боєприпаси щонайменше з грудня 2022 року.

Про це заявив посол Сполучених Штатів у ПАР Рубен Брігеті.

За його словами, постачання боєприпасів із ПАР здійснювалося за допомогою корабля, який наприкінці минулого року прибув на військово-морську базу Саймонстаун у Кейптауні.

– США переконані в тому, що ПАР, попри те, що вона заявляє про свою нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну, постачала зброю армії російського диктатора Володимира Путіна, – йдеться в заяві.

Рубен Брігеті додав, що Сполучені Штати спостерігали за кораблем на військово-морській базі Саймонстаун у період з 6 до 8 грудня 2022 року. США впевнені, що поки корабель був пришвартований на військово-морській базі ПАР, на нього було завантажено зброю та боєприпаси, які потім вирушили до Росії.

– Озброєння росіян є надзвичайно серйозною проблемою, ми не вважаємо це питання вирішеним і хотіли б, щоб ПАР (почала, – Ред.) практикувати свою політику позаблоковості, – сказав він.

На запитання про те, наскільки точними є дані американської розвідки, Брігетті відповів, що готовий поставити на це своє життя.

Ще в грудні швартування корабля Lady R на військово-морській базі ПАР викликало спекуляції і занепокоєння.

У відповідь на цей коментар американського посла президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що південноафриканський уряд приділить увагу цьому питанню, а після вивчення теми поставок зброї будуть надані коментарі.

– Це питання вивчається, і з часом ми зможемо говорити про це, – заявив президент Південно-Африканської Республіки.

Зокрема, у питанні нейтральності ПАР щодо російсько-української війни Рубен Брігеті заявив, що посадовцями США було порушено питання участі південноафриканських Збройних сил у військових навчаннях з Росією та Китаєм під час річниці вторгнення в Україну.

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Джерела: The Guardian, News24

Фото: Wits – University of the Witwatersrand

Африка, Війна в Україні, Росія, США
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