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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Спроба держперевороту у Молдові: США наклали санкції на росіян, пов’язаних з ГРУ

прапор Молдови
Фото: Unsplash

Сполучені Штати запровадили санкції проти членів групи, пов’язаної з російською розвідкою, за їхню роль у спробах Москви дестабілізувати ситуацію й вплинути на вибори в Молдові.

Про це повідомило Міністерство фінансів США, зазначаючи, що запроваджені санкції “проливають світло” на постійні приховані зусилля Росії з дестабілізації ситуації в демократичних країнах.

— Спроби Росії вплинути на ці країни полягають у використанні занепокоєння громадян цих країн з метою дестабілізації законно обраних урядів у власних інтересах Москви. США, разом з ЄС, залишаються прихильниками санкцій проти осіб, які займаються такою діяльністю, спрямованою проти уряду Молдови, – сказав заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

У відомстві заявили, що санкції спрямовані проти семи осіб, деякі з яких підтримують зв’язки з російськими спецслужбами.

Серед них лідер цієї групи, яка мала інспірувати держпереворот у Молдові, росіянин Костянтин Сапожников.

У лютому 2023 року президент Молдови Мая Санду заявляла про намір Росії організувати державний переворот у Молдові. Вона зазначала, що такий план передбачає вчинення диверсій, захоплення заручників та напади на будівлі органів державної влади.

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Джерело: The Guardian
Мінфін, Молдова, санкції, США
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За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.

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