Спроба держперевороту у Молдові: США наклали санкції на росіян, пов’язаних з ГРУ

Сполучені Штати запровадили санкції проти членів групи, пов’язаної з російською розвідкою, за їхню роль у спробах Москви дестабілізувати ситуацію й вплинути на вибори в Молдові.

Про це повідомило Міністерство фінансів США, зазначаючи, що запроваджені санкції “проливають світло” на постійні приховані зусилля Росії з дестабілізації ситуації в демократичних країнах.

— Спроби Росії вплинути на ці країни полягають у використанні занепокоєння громадян цих країн з метою дестабілізації законно обраних урядів у власних інтересах Москви. США, разом з ЄС, залишаються прихильниками санкцій проти осіб, які займаються такою діяльністю, спрямованою проти уряду Молдови, – сказав заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

У відомстві заявили, що санкції спрямовані проти семи осіб, деякі з яких підтримують зв’язки з російськими спецслужбами.

Серед них лідер цієї групи, яка мала інспірувати держпереворот у Молдові, росіянин Костянтин Сапожников.

У лютому 2023 року президент Молдови Мая Санду заявляла про намір Росії організувати державний переворот у Молдові. Вона зазначала, що такий план передбачає вчинення диверсій, захоплення заручників та напади на будівлі органів державної влади.

Джерело : The Guardian

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