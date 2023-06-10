37 пунктів і 400 років в’язниці: Трампа обвинувачують у справі про секретні документи США

Проти експрезидента Дональда Трампа Федеральне велике журі присяжних висунуло кримінальні звинувачення у неправильному поводженні з секретними документами, які він зберігав після залишення посади.

Висунення йому звинувачень у своїй соцмережі підтвердив сам Дональд Трамп. Він повідомив, що йому наказали з’явитися до федерального суду в Маямі наступного вівторка.

– Я – невинна людина! – написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Справа пов’язана зі звинуваченням у зберіганні колишнім президентом конфіденційних документів у його резиденції у Флориді та його ймовірних спробах перешкодити спробам влади повернути їх. Точні звинувачення поки що не оприлюднені.

Проте, за словами джерел, звинувачення охоплюють навмисне збереження таємниць національної оборони, що є порушенням Закону про шпигунство, надання неправдивих заяв і змову з метою перешкоджання правосуддю.

Документи були пов’язані з оборонним і збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерною програмою США, а також планами на випадок нападу на США.

Крім того, текст обвинувального акту опублікувало Міністерство юстиції США. Згідно з документом, Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі. У сумі ж експрезиденту теоретично загрожує близько 400 років ув’язнення.

– Розкриття цих засекречених документів без відповідних повноважень могло поставити під загрозу національну безпеку США, їхні зовнішні зносини, захищеність військових ресурсів США, а також джерела розвідувальної інформації, – йдеться у повідомленні.

Акт також детально описує хронологію переміщення секретних документів із Білого дому після завершення терміну президентських повноважень Трампа на основі свідчень, фотодоказів і текстових повідомлень.

В одному з епізодів, приміром, згадується, як працівники експрезидента тимчасово перенесли шухляди з документами у душову кабіну, тому що в кімнаті, де вони перебували доти, не було достатньо місця.

В іншому – секретні документи з розвідінформацію обмеженого доступу випадково випали на підлогу, причому їх могли побачити й працівники резиденції Трампа, що не мали відповідного рівня допуску.

Також відомо, що експрезидент США вирішив показати журналісту, якому давав інтерв’ю, документ із планом нападу на іншу країну.

Джерело : CNN

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