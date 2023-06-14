Трамп не визнав свою провину у справі про секретні документи

45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях у недбалому поводженні з секретними файлами у федеральному суді Маямі, штат Флорида.

Як пишуть американські медіа, зокрема й The New York Times, Трамп є першим президентом США (нинішнім або колишнім), проти якого було висунуто обвинувачення у федеральній кримінальній справі.

На засіданні суду у Флориді колишній американський лідер не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи. Крім того, Дональд Трамп заперечує і перешкоджання зусиллям уряду щодо повернення цих документів.

Це був другий раз, коли Трамп постав перед судом цього року, але у вівторок, 13 червня, судовий розгляд був більш серйозним.

– Ми, безумовно, визнаємо себе невинними, – сказав судді адвокат Тодд Бланш.

Один із підсудних, Волт Наута – близький помічник Дональда Трампа, обвинувачений за шістьма пунктами кримінальної справи – сидів за одним столом із колишнім президентом. Трамп не звертався безпосередньо до судді, зрідка нахиляючись, щоб поговорити з одним зі своїх адвокатів.

На протилежному боці зали сиділа вся команда обвинувачів, включно зі спеціальним адвокатом Джеком Смітом, який оголосив про обвинувальний висновок минулого тижня.

76-річному колишньому президенту дозволили покинути суд без будь-яких обмежень на внутрішні або міжнародні поїздки.

Прокурори повідомили судді Джонатану Гудману, що обвинувачений не вважається загрозою втечі.

Водночас Дональду Трампу заборонили обговорювати справу з Наутою.

Після слухань республіканець показав прихильникам великий палець догори, коли його кортеж від’їжджав від будівлі суду.

Він і його охорона попрямували прямо до Версаля, популярного кубинського ресторану в Маленькій Гавані в Майамі, де його зустрів натовп прихильників, які вишикувалися в чергу, щоб сфотографуватися з колишнім президентом.

Трамп також взяв участь у молитві з деякими відвідувачами ресторану, і йому наспівували привітання з Днем народження “Happy Birthday to You” напередодні його 77-річчя в середу.

Трамп і секретні документи

Звинувачення, які були оприлюднені в п’ятницю, були висунуті після того, як у серпні 2022 року агенти ФБР виявили понад 100 документів із секретними позначками в приватному маєтку Дональда Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді.

У них нібито містилася інформація про оборонний і збройовий потенціал США та іноземних держав, а також плани можливої відплати у відповідь на іноземний напад.

Прокурори звинувачують його в тому, що він приховав ці файли, зберігаючи деякі з них у бальному залі та ванній кімнаті, і вступив у змову з помічником, щоб перешкодити розслідуванню ФБР.

В інтерв’ю іспаномовній радіопрограмі в понеділок пан Трамп звинуватив адміністрацію Байдена у використанні правоохоронних органів проти нього.

Згідно з протоколом, Міністерство юстиції, федеральне агентство, що забезпечує дотримання законів США, має діяти незалежно від Білого дому. Минулого тижня президент США Джо Байден сказав: “Я жодного разу – жодного разу – не пропонував департаменту юстиції, що вони мають робити”.

Експерти в галузі права кажуть, що кримінальні звинувачення можуть призвести до значного тюремного терміну, якщо пана Трампа буде засуджено. Однак він присягнувся продовжувати свою президентську кампанію незалежно від вироку.

Виступ Трампа в суді від 13 червня став другим менш ніж за три місяці. У квітні він постав перед судом у Нью-Йорку за звинуваченням у фальсифікації ділової документації для виплати грошей порнозірці.

Суд перед виборами

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про те, що він висуває свою кандидатуру в президенти США від Республіканської партії на виборах 2024 року.

Юридичні проблеми Трампа, схоже, не зменшили його підтримку серед виборців-республіканців.

Опитування, проведене американським партнером Бі-бі-сі, компанією CBS, засвідчило, що 76% ймовірних республіканських виборців, які беруть участь у праймеріз, більше занепокоєні тим, що обвинувальний висновок має політичне підґрунтя, ніж тим, що документи становлять загрозу національній безпеці.

Джерело : NYT

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