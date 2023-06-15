Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Європі вирішили відновити виробництво ракет Starstreak – WSJ

Starstreak
Фото: Getty Images

Французький оборонний і технологічний гігант Thales S. A. Significant News Only вперше за понад десятиліття вирішив відновити виробництво ракет Starstreak.

Газета The Wall Street Journal пише, що це пов’язано із вдалим застосуванням цих ракет в Україні проти російських окупантів.

Зазначається, цей крок є прикладом того, як попит на зброю з України в поєднанні зі збільшенням військових витрат західних урядів відроджує колись згаслі виробничі лінії.

На перезапуск Starstreak може піти понад рік через складність виробництва зброї та проблеми з ланцюгами постачань у галузі.

– Це займе певний час, щоб замовити, виготовити та доставити ці ракети. Час виконання замовлення досить тривалий. Однією з проблем є необхідність створення запасів компонентів, – сказав генеральний директор Thales Патріс Кейн.

Виготовляти ракети планують на заводі, який розташований в Північній Ірландії. Фахівці вже працюють над збільшенням виробництва двох інших важливих видів зброї для України.

Що таке Starstreak?

Starstreak – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу “земля-повітря” малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Читайте також
Японія через США може передати артилерійські снаряди Україні для контрнаступу — WSJ
Японія

Джерело: The Wall Street Journal
Війна в Україні, Північна Ірландія, Ракета, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Волновасі пролунали вибухи, над містом здіймається дим
Волноваха дим
Глава Пентагону розповів, коли Україна зможе використовувати F-16
Винищувачі F-16
Для захисту та успіху контрнаступу: Україна отримає від чотирьох країн сотні ракет для ППО
MIM-104 Patriot
Ігнат пояснив, чим небезпечні модернізовані ракети до дивізіону ЗРК Бал під Брянськом
Юрій Ігнат
Starstreak: що відомо про зенітно-ракетний комплекс, характеристики
Starstreak
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Заходять невеликими групами: ворог біля Горлівки промацує позиції ЗСУ
війна в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (14.06.2023)
У Європі вирішили відновити виробництво ракет Starstreak – WSJ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
У Європі вирішили відновити виробництво ракет Starstreak – WSJ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
У Європі вирішили відновити виробництво ракет Starstreak – WSJ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь