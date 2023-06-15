У Європі вирішили відновити виробництво ракет Starstreak – WSJ

Французький оборонний і технологічний гігант Thales S. A. Significant News Only вперше за понад десятиліття вирішив відновити виробництво ракет Starstreak.

Газета The Wall Street Journal пише, що це пов’язано із вдалим застосуванням цих ракет в Україні проти російських окупантів.

Зазначається, цей крок є прикладом того, як попит на зброю з України в поєднанні зі збільшенням військових витрат західних урядів відроджує колись згаслі виробничі лінії.

На перезапуск Starstreak може піти понад рік через складність виробництва зброї та проблеми з ланцюгами постачань у галузі.

– Це займе певний час, щоб замовити, виготовити та доставити ці ракети. Час виконання замовлення досить тривалий. Однією з проблем є необхідність створення запасів компонентів, – сказав генеральний директор Thales Патріс Кейн.

Виготовляти ракети планують на заводі, який розташований в Північній Ірландії. Фахівці вже працюють над збільшенням виробництва двох інших важливих видів зброї для України.

Що таке Starstreak?

Starstreak – це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять.

Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу “земля-повітря” малої дальності. ПЗРК може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Джерело : The Wall Street Journal

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