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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

За командою: ідентифіковано окупантів, які перебували на Каховській ГЕС під час підриву

За командою: ідентифіковано окупантів, які перебували на Каховській ГЕС під час підриву
Фото: Факти ICTV

Стали відомі особи російських окупантів, які перебували на захопленій Каховській гідроелектростанції перед підривом греблі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ГЕС захопила 205 окрема мотострілецька казача бригада.

Про це йдеться у спільному розслідуванні проєкту Схеми (Радіо Свобода) та агенції Слідство.Інфо. У матеріалі зазначається, що вночі під час підриву Каховської ГЕС цієї російської бригади мали перебувати в готовності до певних дій за командою.

Стверджується. що російським військовим наказували залишити територію через так звану точку відходу. Журналісти отримали запис розмов окупантів.

За командою: ідентифіковано окупантів, які перебували на Каховській ГЕС під час підриву

Фото: Схеми (Радіо Свобода)

У цій розмові, зокрема, йдеться про те, що московські вояки не можуть вийти з цієї точки через затоплення. За даними розслідувачів, команда висуватися на точку пролунала одразу після підриву Каховської ГЕС.

У розслідуванні зазначається, що 205 окремою мотострілецькою казачою бригадою РФ керує 43-річний полковник Роман Тітов з Алтайського краю, а не Едуард Шандура, як вважали до цього. Він замінив Шандуру щонайменше в серпні 2022 року.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, Тітов з березня 2015 року безпосередньо бере участь у російських злочинах на території України.

Він має судимість за перевищення службових повноважень з застосуванням насильства і зброї. Також Тітов раніше командував підрозділами, які брали участь у війні проти України в районах Луганська і Сорокиного (до 2016 року місто мало назву Краснодон).

Розслідувачам вдалося сформувати перелік з 400 військових 205 окремої мотострілецької казачої бригади РФ. Серед них:

  • Арсен Піцхелаурі, якого викликали на “нагородження” в Росію після підриву Каховської ГЕС;
  • Руслан Магомедов – сержант інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр, який отримав російський орден За відвагу у грудні 2022 року;
  • Денис Міщенко – російський майор, заступник командира 205 ОМСБр, який нагороджував Магомедова в Парку Слави Нової Каховки поруч з ГЕС.

Журналісти стверджують, що у цьому списку є низка російських окупантів, які особисто контролювали захоплену Каховську гідроелектростанцію.

За командою: ідентифіковано окупантів, які перебували на Каховській ГЕС під час підриву

Фото: Схеми (Радіо Свобода)

Зокрема, це вдалося встановити за допомогою відеозаписів, створених прокремлівськими пропагандистами.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, Нова Каховка, Розслідування, Херсонська область
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