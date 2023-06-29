По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва

Стали известны личности российских оккупантов, которые находились на захваченной Каховской гидроэлектростанции перед подрывом плотины. После полномасштабного вторжения России в Украину ГЭС захватила 205 отдельная мотострелковая казачья бригада.

Об этом говорится в совместном расследовании проекта Схемы (Радио Свобода) и агентства Слідство.Інфо. В материале отмечается, что ночью во время подрыва Каховской ГЭС эта российская бригада должна была находиться в готовности к определенным действиям по команде.

Утверждается. что российским военным приказывали покинуть территорию через так называемую точку отхода. Журналисты получили запись разговоров оккупантов.

В этом разговоре, в частности, говорится о том, что московские вояки не могут выйти из этой точки из-за затопления. По данным расследователей, команда выдвигаться на точку прозвучала сразу после подрыва Каховской ГЭС.

В расследовании отмечается, что 205 отдельной мотострелковой казачьей бригадой РФ руководит 43-летний полковник Роман Титов из Алтайского края, а не Эдуард Шандура, как считали до этого. Он заменил Шандуру по меньшей мере в августе 2022 года.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны, Титов с марта 2015 года непосредственно участвует в российских преступлениях на территории Украины.

Он имеет судимость за превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия. Также Титов ранее командовал подразделениями, которые участвовали в войне против Украины в районах Луганска и Сорокино (до 2016 года город имел название Краснодон).

Расследователям удалось сформировать перечень из 400 военных 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады РФ. Среди них:

Арсен Пицхелаури, которого вызвали на “награждение” в Россию после подрыва Каховской ГЭС;

Руслан Магомедов — сержант инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр, который получил российский орден За отвагу в декабре 2022 года;

Денис Мищенко — российский майор, заместитель командира 205 ОМСБр, который награждал Магомедова в Парке Славы Новой Каховки рядом с ГЭС.

Журналисты утверждают, что в этом списке есть ряд российских оккупантов, которые лично контролировали захваченную Каховскую гидроэлектростанцию.

В частности, это удалось установить с помощью видеозаписей, созданных прокремлевскими пропагандистами.

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