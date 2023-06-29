Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Форма правления и неприкосновенность депутатов: ключевые изменения в Конституции Украины
Эксклюзив
Я кричала: Пожалуйста, останься дома! История женщины, которая потеряла мужа во время удара по ТЦ в Кременчуге
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва

По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
Фото: Факти ICTV

Стали известны личности российских оккупантов, которые находились на захваченной Каховской гидроэлектростанции перед подрывом плотины. После полномасштабного вторжения России в Украину ГЭС захватила 205 отдельная мотострелковая казачья бригада.

Об этом говорится в совместном расследовании проекта Схемы (Радио Свобода) и агентства Слідство.Інфо. В материале отмечается, что ночью во время подрыва Каховской ГЭС эта российская бригада должна была находиться в готовности к определенным действиям по команде.

Утверждается. что российским военным приказывали покинуть территорию через так называемую точку отхода. Журналисты получили запись разговоров оккупантов.

По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва

Фото: Схемы (Радио Свобода)

В этом разговоре, в частности, говорится о том, что московские вояки не могут выйти из этой точки из-за затопления. По данным расследователей, команда выдвигаться на точку прозвучала сразу после подрыва Каховской ГЭС.

В расследовании отмечается, что 205 отдельной мотострелковой казачьей бригадой РФ руководит 43-летний полковник Роман Титов из Алтайского края, а не Эдуард Шандура, как считали до этого. Он заменил Шандуру по меньшей мере в августе 2022 года.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны, Титов с марта 2015 года непосредственно участвует в российских преступлениях на территории Украины.

Он имеет судимость за превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия. Также Титов ранее командовал подразделениями, которые участвовали в войне против Украины в районах Луганска и Сорокино (до 2016 года город имел название Краснодон).

Расследователям удалось сформировать перечень из 400 военных 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады РФ. Среди них:

  • Арсен Пицхелаури, которого вызвали на “награждение” в Россию после подрыва Каховской ГЭС;
  • Руслан Магомедов — сержант инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр, который получил российский орден За отвагу в декабре 2022 года;
  • Денис Мищенко — российский майор, заместитель командира 205 ОМСБр, который награждал Магомедова в Парке Славы Новой Каховки рядом с ГЭС.

Журналисты утверждают, что в этом списке есть ряд российских оккупантов, которые лично контролировали захваченную Каховскую гидроэлектростанцию.

По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва

Фото: Схемы (Радио Свобода)

В частности, это удалось установить с помощью видеозаписей, созданных прокремлевскими пропагандистами.

Читайте также
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва

Война в Украине, Каховська ГЕС, Каховское водохранилище, Новая Каховка, Розслідування, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вероятно, за городом: в Харькове слышали звуки взрывов
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
В Запорожье прогремела серия взрывов: что известно
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
Генерала РФ Суровикина поместили в СИЗО. Он был связан с ЧВК Вагнер с 2017 — СМИ
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
Дополнительные NASAMS от Литвы и 11 жертв атаки РФ по Краматорску: 491-й день войны
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
Решение о переименовании Запорожья должно быть отменено — Лисовой
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
Видео
Что делать, если взорвется Запорожская АЭС и каков радиус поражения

Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.06.2023)
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.06.2023)
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (28.06.2023)
По команде: идентифицированы оккупанты, которые находились на Каховской ГЭС во время подрыва
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь