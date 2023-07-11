Туреччина погодилася підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Туреччина погодилася підтримати заявку Швеції на вступ до Організації Північноатлантичного договору.

– Радий повідомити, що після зустрічі президент Ердоган погодився якомога швидше направити протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх союзників з НАТО сильнішими та безпечнішими, – зазначив Столтенберг після зустрічі у Вільнюсі.

За кілька годин до цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Брюссель повинен розчистити шлях для вступу Анкари в Європейський Союз, перш ніж він схвалить заявку Швеції в НАТО.

Джерело : CNN

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