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Юлия Захарченко, редактор ленты

Турция согласилась поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Турция согласилась поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО
Фото: Факти ICTV

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась поддержать заявку Швеции на вступление в Организацию Североатлантического договора.

— Рад сообщить, что после встречи президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции к Великому национальному собранию и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников по НАТО сильнее и безопаснее, — отметил Столтенберг после встречи в Вильнюсе.

Турция согласилась поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

За несколько часов до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Брюссель должен расчистить путь для вступления Анкары в Европейский Союз, прежде чем он одобрит заявку Швеции в НАТО.

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Источник: CNN
Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО, Туреччина, Швеция
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