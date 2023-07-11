Юлия Захарченко, редактор ленты
Турция согласилась поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась поддержать заявку Швеции на вступление в Организацию Североатлантического договора.
— Рад сообщить, что после встречи президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции к Великому национальному собранию и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников по НАТО сильнее и безопаснее, — отметил Столтенберг после встречи в Вильнюсе.
За несколько часов до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Брюссель должен расчистить путь для вступления Анкары в Европейский Союз, прежде чем он одобрит заявку Швеции в НАТО.
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Источник: CNN
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