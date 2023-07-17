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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У США закінчуються запаси боєприпасів: Салліван про військову допомогу Україні

У США закінчуються запаси боєприпасів: Салліван про військову допомогу Україні
Фото: Офіс президента

У Сполучених Штатів Америки закінчуються власні запаси боєприпасів, оскільки США надають військову допомогу Україну, щоб захиститися від повномасштабної російської агресії.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у коментарі іноземним журналістам під час брифінгу в Білому домі.

– Президент Байден наказав Пентагону швидко працювати над збільшенням здатності США виробляти всі боєприпаси, які нам коли-небудь знадобляться для будь-якого конфлікту в будь-який час. Місяць за місяцем ми збільшуємо наші потужності з постачання боєприпасів, – сказав Салліван.

За словами Саллівана, адміністрація президента США дізналася, що знадобляться роки, а не місяці, щоб поповнити запаси боєприпасів до прийнятного рівня. Він зазначив, що це складне завдання для країни, яка допомагає Україні захищатися від атак Росії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна нібито витрачає боєприпаси швидше, ніж США та НАТО можуть їх виробити, а Пентагон відіграє центральну роль у спробах збільшити виробництво.

Радник з національної безпеки не зміг сказати, чи зараз Україна використовує касетні боєприпаси, які надали США.

Проте він зазначив, що якщо це озброєння ще не розгорнули, тоді почнуть використовувати найближчим часом, оскільки боєприпаси вже прибули в Україну.

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Снаряди, боєприпаси

Джерело: CNN
Війна в Україні, касетні боєприпаси, США, Україна-США
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