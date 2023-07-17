Я б сказав Зеленському “досить”: Трамп пояснив, як хоче зупинити війну в Україні

Колишній лідер США Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президентів України та Росії укласти мирну угоду протягом 24 годин після повернення до Білого дому.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

– Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському: Досить. Ви повинні укласти угоду, – сказав Трамп.

Натомість до Путіна він би звернувся зі словами: Якщо ви не укладете угоду, ми дамо йому дуже багато. Ми дамо (Україні – Ред.) більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться.

Експрезидент США та претендент на місце кандидата в президенти від Республіканської партії заявив, що міг би укласти мирну угоду між Росією та Україною за 24 години.

– Я укладу угоду за один день. Один день, – наголосив він.

За словами Трампа, нинішній президент США Джо Байден не здатний мати справу зі світовими лідерами, тому що “ці люди різкі, жорсткі та загалом злі”.

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