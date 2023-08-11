Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох російських мільярдерів

санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації.

До списку обмежень потрапили чотири російські мільярдери, а також Російський союз промисловців та підприємців. Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Обмеження запроваджені проти Петра Авена, Михайла Фрідмана, Германа Хана та Олексія Кузьмічьова.

Ці особи вважаються засновниками й керівниками російського міжнародного приватного фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа-Груп. Зокрема, до нього входить Альфа-банк.

До списку санкцій включено Російський союз промисловців та підприємців, зареєстрований у Москві.

У Мінфіні США зазначають, що обмеження проти чотирьох російських олігархів вже були запроваджені Австралією, Канадою, Європейським Союзом, Новою Зеландією та Великою Британією.

США вже неодноразово запроваджували санкції, інші обмеження проти Росії через повномасштабну війну проти України та продовжують робити відповідні кроки для послаблення тиску Кремля.

Читайте також
Під обмеження потрапили авіалінії: США запровадили нові санкції проти Білорусі
Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох російських мільярдерів

Війна в Україні, Мінфін, Рамзан Кадиров, Росія, санкції, США-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗАЕС підключили до основної лінії живлення, запобігши блекауту
Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох російських мільярдерів
Допомагала ухилянтам виїхати за кордон: на Одещині затримали прихильницю “русского міра”
СБУ
Маркарова пояснила, як у Пентагоні оцінюють контрнаступ ЗСУ
Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох російських мільярдерів
Виробництво снарядів і техніки в Україні: Зеленський про збільшення сили на фронті
Зеленський
Cписки людей, які зможуть замінити звільнених військкомів, вже складені – Веніславський
Федір Веніславський
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох російських мільярдерів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (11.08.2023)
Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох російських мільярдерів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (11.08.2023)
Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох російських мільярдерів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (11.08.2023)
Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох російських мільярдерів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь