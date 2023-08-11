Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох російських мільярдерів

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації.

До списку обмежень потрапили чотири російські мільярдери, а також Російський союз промисловців та підприємців. Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США.

Обмеження запроваджені проти Петра Авена, Михайла Фрідмана, Германа Хана та Олексія Кузьмічьова.

Ці особи вважаються засновниками й керівниками російського міжнародного приватного фінансово-інвестиційного консорціуму Альфа-Груп. Зокрема, до нього входить Альфа-банк.

До списку санкцій включено Російський союз промисловців та підприємців, зареєстрований у Москві.

У Мінфіні США зазначають, що обмеження проти чотирьох російських олігархів вже були запроваджені Австралією, Канадою, Європейським Союзом, Новою Зеландією та Великою Британією.

США вже неодноразово запроваджували санкції, інші обмеження проти Росії через повномасштабну війну проти України та продовжують робити відповідні кроки для послаблення тиску Кремля.

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