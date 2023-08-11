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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Еквадорі застрелили кандидата у президенти: в ЄС відреагували

Еквадор Кіто
Фото: Pixabay

У місті Кіто, столиці Еквадору, пострілами в голову вбито кандидата на посаду президента країни Фернандо Вільявісенсіо.

Про це повідомляє місцеве видання El Universo.

На політика напали після передвиборчого мітингу ввечері 9 серпня. Під час стрілянини поранено ще дев’ятьох людей, зокрема кандидата до парламенту Еквадору та двох правоохоронців.

Чинний президент Еквадору Гільєрмо Лассо звинуватив у вбивстві Вільявісенсіо організовану злочинність і пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Зараз поліція шукає зловмисників.

Як повідомляє видання, ймовірного винуватця нападу важко поранено після перестрілки зі співробітниками служби безпеки, які були присутні на місці. Спочатку чоловіка доправили до суду Кіто після затримання, а звідти його, мабуть, перевезли в лікарню, де медики констатували його смерть.

Напередодні трагедії Вільявісенсіо заявляв про погрози від нібито лідера злочинного угруповання, пов’язаного з наркоторгівлею. Позиція політика полягала у зосередженій боротьбі корупцією та організованою злочинністю.

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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав убивство кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсьо трагічним актом насильства і зазіханням на інститути та демократію в Еквадорі.

– ЄС висловлює свою солідарність з урядом і народом Еквадору, зокрема з сім’єю пана Вільявісенсіо, у цей важкий час. Виконавці та організатори цього жахливого злочину мають бути притягнуті до відповідальності, – йдеться у заяві представництва ЄС із закордонних справ.

Місія Євросоюзу з виборів наразі перебуває в Еквадорі й уважно стежить за виборчим процесом.

Вбивство, вибори президента, Еквадор
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