В Эквадоре застрелили кандидата в президенты: в ЕС отреагировали

В городе Кито, столице Эквадора, выстрелами в голову убит кандидат на пост президента страны Фернандо Вильявисенсио.

Об этом сообщает местное издание El Universo.

На политика напали после предвыборного митинга вечером 9 августа. Во время стрельбы ранены еще девять человек, в том числе кандидат в парламент Эквадора и двое правоохранителей.

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо обвинил в убийстве Вильявисенсио организованную преступность и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Как сообщает издание, предполагаемый виновник нападения тяжело ранен после перестрелки с присутствовавшими на месте сотрудниками службы безопасности. Сначала мужчину доставили в суд Кито после задержания, а оттуда его, по-видимому, перевезли в больницу, где медики констатировали его смерть.

Накануне трагедии Вильявисенсио заявлял об угрозах от якобы лидера преступной группировки, связанной с наркоторговлей. Позиция политика заключалась в сосредоточенной борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо трагическим актом насилия и посягательством на институты и демократию в Эквадоре.

— ЕС выражает свою солидарность с правительством и народом Эквадора, в частности с семьей господина Вильявисенсио, в это трудное время. Исполнители и организаторы этого чудовищного преступления должны быть привлечены к ответственности, — говорится в заявлении представительства ЕС по иностранным делам.

Миссия Евросоюза по выборам в настоящее время находится в Эквадоре и внимательно следит за избирательным процессом.

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