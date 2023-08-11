В Эквадоре застрелили кандидата в президенты: в ЕС отреагировали
В городе Кито, столице Эквадора, выстрелами в голову убит кандидат на пост президента страны Фернандо Вильявисенсио.
Об этом сообщает местное издание El Universo.
На политика напали после предвыборного митинга вечером 9 августа. Во время стрельбы ранены еще девять человек, в том числе кандидат в парламент Эквадора и двое правоохранителей.
Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо обвинил в убийстве Вильявисенсио организованную преступность и пообещал привлечь виновных к ответственности.
Как сообщает издание, предполагаемый виновник нападения тяжело ранен после перестрелки с присутствовавшими на месте сотрудниками службы безопасности. Сначала мужчину доставили в суд Кито после задержания, а оттуда его, по-видимому, перевезли в больницу, где медики констатировали его смерть.
Накануне трагедии Вильявисенсио заявлял об угрозах от якобы лидера преступной группировки, связанной с наркоторговлей. Позиция политика заключалась в сосредоточенной борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо трагическим актом насилия и посягательством на институты и демократию в Эквадоре.
— ЕС выражает свою солидарность с правительством и народом Эквадора, в частности с семьей господина Вильявисенсио, в это трудное время. Исполнители и организаторы этого чудовищного преступления должны быть привлечены к ответственности, — говорится в заявлении представительства ЕС по иностранным делам.
Миссия Евросоюза по выборам в настоящее время находится в Эквадоре и внимательно следит за избирательным процессом.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко