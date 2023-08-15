В обмінниках не вистачає місця на табло. Курс долара в РФ перетнув психологічну позначку
14 серпня курс долара у Росії перевищив 100 рублів, а євро – понад 110 руб. Центральний банк РФ у вівторок 15 серпня збереться на екстрене засідання.
Про це повідомляє українська служба BBC та Українська правда.
Як пишуть журналісти BBC рубль падає кілька місяців поспіль. У понеділок він оновив чергову “психологічну позначку”: вдень долар коштував дорожче 101 руб., а євро – понад 111 руб.
– Російські аналітики почали обережно писати про історичний рекорд: жорсткий тренд ослаблення нацвалюти, по суті, не припиняється вже 14 місяців. До цього падіння валюти було різким, але досить короткостроковим, – зазначають журналісти.
У порівнянні з початком січня долар зміцнився на понад 40%, а євро – близько 45%.
Агентство Bloomberg називає рубль найгіршою валютою серед країн, що розвиваються, а російські чиновники вже починають шукати винних у падінні рубля.
Помічник президента РФ Максим Орєшкін у своїй колонці, опублікованій на сайті держагентства ТАСС написав: основне джерело ослаблення рубля і прискорення інфляції – м’яка грошово-кредитна політика.
Тим часом Центральний банк РФ у вівторок 15 серпня збереться на екстрене засідання щодо облікової ставки через падіння рубля до найнижчої за 16 місяців позначки у 100 руб за долар. Через стрімке падіння рубля посадовці регулятора зберуться у вівторок та потенційно можуть підвищити ключову облікову ставку, яка наразі становить 8,5%.
А російські обмінники стикнулися з неабиякою проблемою – новий курс не поміщається на стандартному інформаційному табло, в якому лише чотири цифри.
Економісти розповідають, що однією з причин падіння рубля стала м’якість бюджетної політики – в російській економіці справді забагато рублів. До прикладу багато кредитів під низькі ставки видали саме з бюджету, пояснює економіст Дмитро Польовий.
Також рубль не є ходовою валютою, а на покриття витрат імпорту потрібні саме долари чи євро. Населення РФ переважно тримають збереження у закордонній валюті, аби захиститися від коливань рубля, а також політичних ризиків.
Частко, падіння рубля повʼязують з наслідками заколоту Євгена Пригожина та його “походом на Москву”.
Валюти у Росії зараз значно менше ніж самих рублів. Одне з основних джерел надходження доларів – експорт нафти та газу, який з початком повномасштабного вторгнення в Україну значно впали.
Обмежена пропозиція валюти, дешеві кредити, великі витрати бюджету та низький попит на рублі, всі ці чинники й спровокували падіння російської валюти.
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