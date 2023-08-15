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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Трампу висунули кримінальні звинувачення: він має здатися владі Джорджії до 25 серпня

Трампу висунули кримінальні звинувачення: він має здатися владі Джорджії до 25 серпня
Фото: Getty Images

Велике журі присяжних в Атланті висунуло Дональду Трампу і ще 18 особам обвинувачення у справі про втручання у вибори 2020 року в штаті Джорджія.

Про це повідомляє CNN.

Усі 19 обвинувачених мають здатися владі до полудня 25 серпня, заявив окружний прокурор округу Фултон Фані Вілліс.

Згідно з обвинувальним висновком, Трамп та інші особи вступили в змову з метою незаконної зміни результатів виборів, оскільки Трамп програв вибори в Джорджії.

Варто зазначити, що масштабне розслідування про кричущі спроби союзників колишнього президента втрутитися в президентські вибори 2020 року очолював прокурор Вілліс.

Справа Вілліса буде застрахована від втручання Трампа, якщо його переоберуть на посаду президента 2024 року: Дональд Трамп не зможе помилувати себе або своїх соратників за будь-якими звинуваченнями за законами штату. Трамп також не зможе звільнити прокурорів округу Фултон, які висунули ці обвинувачення.

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Трамп та інші обвинувачені за цим обвинувальним висновком відмовлялися визнати, що Трамп програв, і свідомо та навмисно приєдналися до змови з метою незаконної зміни результату виборів на користь Трампа, ідеться в обвинувальному висновку.

Змова містила загальний план і мету вчинення двох або більше актів рекету в окрузі Фултон, штат Джорджія, в інших штатах.

Серед обвинувачених також колишній керівник апарату Трампа Марк Медовз та адвокати Руді Джуліані і Джон Істмен.

Це – четверта кримінальна справа проти колишнього президента.

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Прокуратура звинувачує Трампа у незаконній витраті коштів, зібраних на президентську кампанію. Федеральна прокуратура висунула йому звинувачення у справах про незаконне поводження з секретними документами і спробу фальсифікації результатів виборів.

Джерело: CNN
Вибори в США, вибори президента, Дональд Трамп
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