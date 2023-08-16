Мінфін США ввів санкції проти компаній, які допомагали ухилятися Росії від санкцій

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти трьох компаній, імовірно, пов’язаних із підприємствами, які допомагають Кремлю обходити санкції в рамках угод із продажу зброї між Росією і Північною Кореєю.

Про це повідомляється в заяві, опублікованій у середу Мінфіном США.

– Ці дії є частиною триваючої стратегії США з виявлення, викриття та припинення діяльності третіх країн, які прагнуть підтримати жорстоку війну Росії проти України, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в міру того, як Росія продовжує витрачати боєприпаси і втрачати важку техніку на полі бою, влада РФ дедалі частіше змушена звертатися до своїх нечисленних союзників, зокрема й до КНДР, для підтримки своєї неспровокованої війни в Україні.

Браян Нельсон, заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки, сказав: США продовжують викорінювати незаконні фінансові мережі, які прагнуть спрямувати підтримку з Північної Кореї в російську військову машину.

– Разом із нашими союзниками та партнерами ми зберігаємо прихильність викриттю та припиненню торгівлі зброєю, що підтримує жорстоку війну Путіна в Україні, – йдеться в повідомленні.

Юридичні особи, проти яких спрямовані дії Мінфіну США, – це товариство з обмеженою відповідальністю Verus, товариство з обмеженою відповідальністю Defense Engineering і компанія Versor S.R.O.

За заявою Казначейства США, президентом Versor, засновником і власником Verus і директором Defense Engineering є громадянин Словаччини Ашот Мкртичев, який уже перебуває під американськими санкціями.

Вашингтон звинуватив Мкртичева у веденні переговорів із північнокорейськими та російськими офіційними особами з метою організації потенційних планів із передання Росії понад двох десятків видів зброї та боєприпасів в обмін на товари для Північної Кореї.

Ухвалені в середу заходи заморожують будь-які американські активи зазначених осіб і взагалі забороняють американцям мати з ними справу. Щодо тих, хто здійснює певні операції з організаціями, що потрапили під санкції, також можуть бути застосовані каральні заходи.

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