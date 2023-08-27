Попри чотири судові позиви, Трамп залишається лідером серед республіканців на виборах в США

Напередодні початку президентських перегонів у США почали відбуватися активні політичні події. В один день, 23 серпня, відбулися перші дебати на праймеріз президента серед республіканців, а в інший – четвертий цього року арешт колишнього президента.

Як пише американський телеканал CNN, усе це свідчить про те, що Америка і світ мають бути готові до того, що це американське “неймовірне політичне видовище” триватиме ще довго, а “відвести погляд буде неможливо”.

Дональд Трамп став першим президентом США, чия світлина пішла в архіви після знімка фоторобота, коли його арештували правоохоронці. Це, як пише CNN, продемонструвало те, що Трамп, як і будь-який інший американець, зрештою має підкоритися закону – у цьому разі у зв’язку зі звинуваченнями, висунутими проти 45-го президента США у спробі фальсифікувати вибори 2020 року.

Повернення Трампа в соціальну мережу X, раніше відому як Twitter, для того щоб демонстративно поділитися фотографією, свідчить про те, що він повертає собі зброю дезінформації, яку він використовував під час своєї останньої невдалої кампанії, що закінчилася поразкою і надихнула повстання, вважають журналісти CNN.

При цьому телеканал зазначає, що Трамп, як і раніше, зберігає контроль над республіканською партією, яку він частково переробив під себе.

– Якщо є сумніви в тому, що у 2024 році Трамп зрештою може зійтися з президентом Джо Байденом, зверніть увагу на те, що республіканські дебати, які могли б виявити законного суперника Трампа, натомість висунули Вівека Рамасавамі, аутсайдера та новачка, який вдає із себе політичного спадкоємця Трампа, – пише видання.

Інший визнаний фаворит дебатів, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, поки що не подолала двозначні позначки в опитуваннях.

Найближчим часом на Дональда Трампа очікує чотири судові процеси, які відбуватимуться в залах судів по всьому Східному узбережжю, і на яких експрезидента судитимуть за:

За те, що він зробив, щоб обратися у 2016 році (звинувачення окружного прокурора Мангеттена пов’язані зі схемою отримання грошей).

Його поводження з державними секретами (справа спеціального радника Джека Сміта про секретні документи у Флориді).

І, найголовніше, чи намагався він підірвати демократичний процес виборів, яку присягнувся захищати 2020 року (справа окружного прокурора округу Фултон Фані Вілліс у Джорджії та справа Сміта у Вашингтоні).

Телеканал, посилаючись на часті слова Байдена про те, що світ перебуває у стані боротьби між демократіями та автократіями, пише, що “важко не порівняти майбутній суд над Трампом і майбутні американські вибори з іншою найсенсаційнішою світовою історією цього тижня”.

З одного боку, у США колишній президент і лідер вільного світу здався окружному прокурору, щоб відповісти на звинувачення в організації змови з метою фальсифікації виборів 2020 року. З іншого боку, в Росії внаслідок загадкової та вогняної авіакатастрофи на землю впав колишній учасник заколоту проти президента РФ Володимира Путіна.

– На відміну від Росії, де політичних суперників президента Володимира Путіна регулярно позбавляють прав і відправляють у табори, у США ми можемо очікувати, що суд присяжних ухвалить вирок Трампу і його ймовірним співучасникам, – пише CNN.

При цьому журналісти вважають, що найближчими місяцями відбуватимуться численні міні-драми: як знайти неупереджених присяжних, чи слід перенести справу Трампа в Джорджії до федерального суду або розділити її з ймовірними співучасниками, наскільки швидко мають відбутися всі ці судові процеси – все це гарантовані сюжетні лінії шоу з назвою суд над Трампом.

– Але в кінцевому підсумку, подібно до того, як він був змушений підкоритися складанню фоторобота, Трампу доведеться змиритися з тим, що ці процеси століття вирішуватимуть присяжні, що складаються з його однолітків, американських громадян, – пише видання.

Забігаючи наперед, CNN вважає, що Трамп, як завжди, стверджуватиме, що його переслідують. Він також має повне право повторювати свою багаторічну мантру про те, що все це – частина “полювання на відьом”, пише телеканал.

– Якщо припустити, що йому вдасться й надалі мотивувати виборців-республіканців своєю кампанією відплати та втриматися на першому місці в Республіканській партії, щоб утретє поспіль стати кандидатом у президенти від цієї партії, то свою думку з приводу цього твердження отримає набагато більший пул присяжних – кожен американський виборець.

І це, пише CNN, наводить на іншу, можливо, більш “надихаючу думку про цей дуже дивний тиждень”, яка полягає в тому, що демократична система, що проіснувала і розвивалася понад 200 з гаком років, збирається постояти за себе.

– Ви хочете, щоб у нас була громадянська війна? Тому що саме це і станеться, – заявила колишня губернаторка Аляски Сара Пейлін під час виступу в четвер на телеканалі Newsmax.

Подібні твердження є далеко не основною точкою зору в колах американських виборців, і численні арешти Трампа поки що не призвели до масових протестів. Але очевидно, що праві відкрито використовують мову війни для того, щоб “повернути країну”, пише CNN.

– Річ у тім, що жодна з цих речей не встановлена. Трамп залишається невинним, поки його вину не доведено. Він може отримати виправдувальний вирок у будь-якому або в усіх чотирьох судових процесах, у яких він виступає як обвинувачений, – вказує телеканал.

При цьому виборці-республіканці цілком можуть обрати когось іншого. Праймеріз розпочнуться тільки на початку наступного року, і до цього часу більшість республіканців, які вважали за краще б бачити як свого кандидата не Трампа, можливо, вже знайдуть альтернативу.

І все ж телеканал визнає, що Дональд Трамп конкурентоспроможний у президентських перегонах проти Байдена. Крім того, багато республіканців побоюються, що Трампу буде легше перемогти Байдена, ніж кандидату без багажу Трампа, але поточні опитування свідчать, що такі президентські вибори будуть такими ж близькими за результатами, як і попередні.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.