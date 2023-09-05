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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Рівень ракетної загрози залишається високим: РФ вивела в Чорне море Адмірал Ессен

Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами

Російська Федерація вивела у Чорне море на чергування фрегат Адмірал Ессен. Наразі окупанти тримають напоготові близько восьми ракет Калібр.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України. Там попереджають, що ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій у Чорне море.

– Фрегат Адмірал Ессен може бути споряджений вісьмома ракетами типу Калібр. Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим, – зазначають у Силах оборони.

Цивільних жителів закликають обов’язково реагувати на можливі сигнали повітряної тривоги на території України.

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Джерело: Сили оборони Півдня України

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Кораблі, Ракета, Чорне море
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