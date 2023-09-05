Рівень ракетної загрози залишається високим: РФ вивела в Чорне море Адмірал Ессен

Російська Федерація вивела у Чорне море на чергування фрегат Адмірал Ессен. Наразі окупанти тримають напоготові близько восьми ракет Калібр.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України. Там попереджають, що ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій у Чорне море.

– Фрегат Адмірал Ессен може бути споряджений вісьмома ракетами типу Калібр. Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим, – зазначають у Силах оборони.

Цивільних жителів закликають обов’язково реагувати на можливі сигнали повітряної тривоги на території України.

Джерело: Сили оборони Півдня України

Фото: Міноборони Росії

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