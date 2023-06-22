У межах річного циклу Чорне море впорається з наслідками підриву Каховської ГЕС – біолог
У короткостроковій перспективі через підрив Росією Каховської ГЕС у Чорному морі почнеться мор риби.
Про це в інтервю телеканалу Новинарня розповів директор Національного антарктичного наукового центру та біолог Євген Дикий.
– Якщо зараз встановиться спека, то ми побачимо мор риби у Чорному морі. Тому що піде гіпоксія, тобто весь кисень, який є у воді, піде на розкладання тієї органіки, яку повиносило. І відповідно, дихати стане нічим, і буде масовий замор. Якщо спеки не буде, то може обійтися без цього. Це серйозний удар, але в принципі Чорне море з такими явищами стикалось, – каже він.
Експерт наголошує, що в межах річного циклу Чорне море з цим впорається, а екосистема акумулює цю органіку.
Ще одним наслідком підриву ГЕС стане забруднення Чорного моря неорганічними сполуками – важкими металами та пестицидами. Наразі невідомо, скільки саме їх винесло до глибин.
Дикий зазначає, що протягом місяця буде можливість оцінити масштаб саме хімічного забруднення, яке винесло з Дніпра до Чорного моря.
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