Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У межах річного циклу Чорне море впорається з наслідками підриву Каховської ГЕС – біолог

Каховська ГЕС

У короткостроковій перспективі через підрив Росією Каховської ГЕС у Чорному морі почнеться мор риби.

Про це в інтервю телеканалу Новинарня розповів директор Національного антарктичного наукового центру та біолог Євген Дикий.

– Якщо зараз встановиться спека, то ми побачимо мор риби у Чорному морі. Тому що піде гіпоксія, тобто весь кисень, який є у воді, піде на розкладання тієї органіки, яку повиносило. І відповідно, дихати стане нічим, і буде масовий замор. Якщо спеки не буде, то може обійтися без цього. Це серйозний удар, але в принципі Чорне море з такими явищами стикалось, – каже він.

Експерт наголошує, що в межах річного циклу Чорне море з цим впорається, а екосистема акумулює цю органіку.

Ще одним наслідком підриву ГЕС стане забруднення Чорного моря неорганічними сполуками – важкими металами та пестицидами. Наразі невідомо, скільки саме їх винесло до глибин.

Читайте також
Дніпро повертається у русло, в якому був 70 років тому: очільник МВС про підрив Каховської ГЕС
Каховська ГЕС

Дикий зазначає, що протягом місяця буде можливість оцінити масштаб саме хімічного забруднення, яке винесло з Дніпра до Чорного моря.

Війна в Україні, Екологія, Каховська ГЕС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ наступають на двох напрямках, ворог підтягує резерви: що відомо про ситуацію на фронті
Бої на фронті
Міжнародний суд ООН закінчив слухання за скаргою України проти РФ від 2014 року: що говорили сторони
У межах річного циклу Чорне море впорається з наслідками підриву Каховської ГЕС – біолог
Пиловий котел та тонни молюсків: біолог попередив про наслідки підриву ГЕС
Каховська ГЕС
Росія намагалася вдарити Кинджалами по дамбі у Кривому Розі – Подоляк
Літаки РФ з ракетами Кинджал
Воювали на боці ворога. Суд відправив за ґрати ще трьох бойовиків терористичної організації “Л/ДНР”
СБУ
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
У межах річного циклу Чорне море впорається з наслідками підриву Каховської ГЕС – біолог
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
У межах річного циклу Чорне море впорається з наслідками підриву Каховської ГЕС – біолог
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
У межах річного циклу Чорне море впорається з наслідками підриву Каховської ГЕС – біолог
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
У межах річного циклу Чорне море впорається з наслідками підриву Каховської ГЕС – біолог
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь