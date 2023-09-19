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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

США наклали санкції на міжнародні компанії, які допомагали Ірану з виробництвом дронів

Мінфін США
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки оголосили про новий санкційний пакет проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виготовляти безпілотники.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США від 19 вересня.

Санкції запровадили проти семи фізичних та чотирьох юридичних осіб з Ірану, Китаю, Росії та Туреччини у зв’язку з розробкою іранських безпілотних літальних апаратів і військових літаків.

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Зазначається, що ця мережа сприяла постачанням і фінансовим операціям на підтримку іранської авіабудівної промислової компанії (HESA), яка займається виробництвом, закупівлею і технічним обслуговуванням дронів і військових літаків.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США також оновив запис HESA у Списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб (SDN), внісши до нього новий псевдонім, який використовувався для обходу санкцій і заходів експортного контролю.

Хто потрапив під санкції?

  • Мехді Гогердчян – керуючий директор HESA і член ради директорів фірми (Іран);
  • Хамідреза Нурі – заступник голови ради директорів HESA (Іран);
  • Хусейн Аіні – директор HESA з виробництва БпЛА, опікується випробовуваннями БПЛА компанії в Сирії (Іран);
  • Су Чуньпен – керуючий директор і власник Shenzhen Jiasibo (Китай);
  • компанія Shenzhen Jiasibo (Китай);
  • компанія Dong Wenbo (Китай);
  • Мехмет Токдемір (Туреччина);
  • Алааддін Айкут (Туреччина).

Крім того, Сполучені Штати додали до списку обмежень російські компанії Дельта-Аеро, ВАТ НВП Аеросила та ВАТ Стар.

Ці російські компанії внесені до санкційного списку за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної чи іншої підтримки, або товарів, чи послуг на підтримку HESA.

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Джерело: Мінфін США

Іран, Безпілотники, санкції, Санкції проти Росії, США
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