США наклали санкції на міжнародні компанії, які допомагали Ірану з виробництвом дронів
Сполучені Штати Америки оголосили про новий санкційний пакет проти міжнародної мережі, яка допомагає Ірану виготовляти безпілотники.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США від 19 вересня.
Санкції запровадили проти семи фізичних та чотирьох юридичних осіб з Ірану, Китаю, Росії та Туреччини у зв’язку з розробкою іранських безпілотних літальних апаратів і військових літаків.
Зазначається, що ця мережа сприяла постачанням і фінансовим операціям на підтримку іранської авіабудівної промислової компанії (HESA), яка займається виробництвом, закупівлею і технічним обслуговуванням дронів і військових літаків.
Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США також оновив запис HESA у Списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб (SDN), внісши до нього новий псевдонім, який використовувався для обходу санкцій і заходів експортного контролю.
Хто потрапив під санкції?
- Мехді Гогердчян – керуючий директор HESA і член ради директорів фірми (Іран);
- Хамідреза Нурі – заступник голови ради директорів HESA (Іран);
- Хусейн Аіні – директор HESA з виробництва БпЛА, опікується випробовуваннями БПЛА компанії в Сирії (Іран);
- Су Чуньпен – керуючий директор і власник Shenzhen Jiasibo (Китай);
- компанія Shenzhen Jiasibo (Китай);
- компанія Dong Wenbo (Китай);
- Мехмет Токдемір (Туреччина);
- Алааддін Айкут (Туреччина).
Крім того, Сполучені Штати додали до списку обмежень російські компанії Дельта-Аеро, ВАТ НВП Аеросила та ВАТ Стар.
Ці російські компанії внесені до санкційного списку за надання або спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної чи іншої підтримки, або товарів, чи послуг на підтримку HESA.
Джерело: Мінфін США
Завантаження
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко