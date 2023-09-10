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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні збільшилася – Євростат

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у липні збільшилася – Євростат
Фото: Pexels

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту на території Європейського Союзу в липні збільшилася майже на 50 тис. людей. Цей статус, станом на 31 липня, мали 4 млн 114,3 тис. громадян країн, які не входять до ЄС та виїхали з України після вторгнення Росії.

За даними Євростату, найбільше це спостерігалося в Німеччині (ще 20 445 людей, тобто +1,8%), Чехії (8,4 тис. осіб, тобто +2,5%), Нідерландах (ще 3 515 громадянин, тобто +2,9%).

Приріст на 45,8 тис. людей (1,1%), було зафіксовано і в червні. У травні кількість одержувачів тимчасового захисту з України в Європейському Союзі збільшилася на 57,3 тис. осіб (+1,4%), у квітні – на 51 тис. (+1,3%).

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В Євростаті звертають увагу, що всі три місяці другого кварталу найбільший приріст спостерігався в Німеччині – сумарно 65,7 тис. осіб, на другому місці – Чехія з 23,9 тис. людей, тоді як лідером скорочення всі три місяці була Польща – на 22 тис. осіб.

У липні Польща також стала однією з двох країн, де скоротилася кількість осіб, які користуються тимчасовим захистом – на 6,6 тис. людей або -0,7%, тоді як другою країною виявилася Латвія (-1 760; -4,2%).

Станом на 31 липня, жінки становили майже половину (46,6%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти – трохи більш як третину (34,2%), а чоловіки – менш як п’яту частину (19,2%) від загальної кількості.

За інформацією Євростату, у липні на четверте місце за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС вийшла Болгарія зі 162,98 тис., яка обійшла Іспанію – 182,62 тис. людей.

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Джерело: Євростат

Європейський Союз, Біженці, Війна в Україні, Україна-ЄС, Українці
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