Білий дім поки що не підтверджує плани про передання Україні ракет ATACMS

Білий дім і Пентагон не підтверджують інформацію про плани США надати Україні балістичні ракети ATACMS.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що не може підтвердити повідомлення про те, що США готові передати Україні балістичні ракети малої дальності ATACMS.

Так, на брифінгу в Білому домі журналіст запитав у Карін Жан-П’єр, чи може вона підтвердити, що США все ж погодилися передати ці ракети. На це прессекретарка відповіла, що їй нема чого підтверджувати, але нагадала слова президента Джо Байдена про те, що ATACMS не виключені.

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– Та я не маю нічого нового, щоб вам оголосити, – сказала Карін Жан-П’єр, наголосивши, що зустріч президента Зеленського та президента Байдена була дуже важливою.

Карін Жан-П’єр також заявила, що США будуть і далі підтримувати Україну там стільки, скільки буде потрібно.

Раніше Білий дім також оголосив про новий пакет озброєнь для України – для підтримки контрконтрнаступу ЗСУ та зміцнення української протиповітряної оборони проти російських атак.

Нагадаємо, що американське видання The Washington Post із посланням на джерела повідомило, що адміністрація Джо Байдена близька до рішення про передання Україні ракет ATACMS, озброєних касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

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