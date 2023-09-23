Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
Терміново
РФ поцілила дронами в нафтопереробний завод у Кременчуку
З 2 до 5 поверхи зруйновано: у Черкасах з-під завалів готелю рятують людей
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Білий дім поки що не підтверджує плани про передання Україні ракет ATACMS

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Білий дім і Пентагон не підтверджують інформацію про плани США надати Україні балістичні ракети ATACMS.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що не може підтвердити повідомлення про те, що США готові передати Україні балістичні ракети малої дальності ATACMS.

Так, на брифінгу в Білому домі журналіст запитав у Карін Жан-П’єр, чи може вона підтвердити, що США все ж погодилися передати ці ракети. На це прессекретарка відповіла, що їй нема чого підтверджувати, але нагадала слова президента Джо Байдена про те, що ATACMS не виключені.

Зараз дивляться

– Та я не маю нічого нового, щоб вам оголосити, – сказала Карін Жан-П’єр, наголосивши, що зустріч президента Зеленського та президента Байдена була дуже важливою.

Карін Жан-П’єр також заявила, що США будуть і далі підтримувати Україну там стільки, скільки буде потрібно.

Читайте також
Буде, як із F-16: Зеленський про отримання далекобійних ракет від союзників
Володимир Зеленський

Раніше Білий дім також оголосив про новий пакет озброєнь для України – для підтримки контрконтрнаступу ЗСУ та зміцнення української протиповітряної оборони проти російських атак.

Нагадаємо, що американське видання The Washington Post із посланням на джерела повідомило, що адміністрація Джо Байдена близька до рішення про передання Україні ракет ATACMS, озброєних касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Читайте також
Німеччина не відмовляється від передання ракет Taurus, проте не може зробити це зараз – Пісторіус
Білий дім поки що не підтверджує плани про передання Україні ракет ATACMS

Джерело: White House, The Washington Post
ATACMS, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Буданов про наслідки атаки на штаб ЧФ: Мінімум 9 загиблих, важко поранено генералів РФ
Кирило Буданов
ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому на Запоріжжі – Тарнавський
військова техніка, ЗСУ, війна
Стовп диму до неба: з’явилися супутникові фото зруйнованого штабу Чорноморського флоту РФ
Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі - вибух
За добу понад 70 одиниць: Генштаб розповів, скільки артсистем і танків втратили окупанти
укр Град
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 23.09.2023
DeepStateMap

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Білий дім поки що не підтверджує плани про передання Україні ракет ATACMS
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Білий дім поки що не підтверджує плани про передання Україні ракет ATACMS
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Білий дім поки що не підтверджує плани про передання Україні ракет ATACMS
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Білий дім поки що не підтверджує плани про передання Україні ракет ATACMS
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь