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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Артилерія та касетні боєприпаси: Байден оголосив новий пакет допомоги

Артилерія та касетні боєприпаси: Байден оголосив новий пакет допомоги

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

Про це він заявив за підсумками зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі.

У заяві Джо Байдена йдеться про більшу кількість артилерії, боєприпасів і протитанкової зброї для українських військ.

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Він також додав, що перший американський танк Abrams вже наступного тижня надійде в Україну.

Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн у вигляді озброєнь та обладнання в рамках раніше санкціонованого скорочення.

Пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, “щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку Росії зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру”, заявив Ентоні Блінкен, слова якого наводить CNN.

– Він також містить артилерійські боєприпаси і протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ, – додав він.

Пізніше на сайті Пентагону оновили інформацію про підтримку для України.

Цей пакет допомоги став 47-м траншем обладнання, наданого із запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.

– Даний пакет включає в себе додаткові можливості для зміцнення ППО України, яка стикається з жорстокими повітряними атаками з боку Росії, вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), які допомагають Україні на полі бою, протитанкову зброю та інше обладнання для задоволення критично важливих потреб України і надання їй допомоги у протидії триваючій агресивній війні Росії, – йдеться в повідомленні.

До пакета оборонної допомоги, вартість якого становить до $325 млн, входять:

  • Ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • системи ППО Avenger;
  • кулемети 50-го калібру для боротьби з безпілотними літальними апаратами;
  • 155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM;
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
  • 59 легких тактичних машин;
  • боєприпаси для руйнування перешкод;
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги Україні буде використано допомогу, раніше санкціоновану в рамках повноважень президента США зі скорочення запасів озброєнь, яка залишилася після завершення процесу переоцінки в червні.

У Пентагоні додали, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.

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Фото: DOD

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Джо Байден, Підтримка України, США
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