Артилерія та касетні боєприпаси: Байден оголосив новий пакет допомоги
Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України.
Про це він заявив за підсумками зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі.
У заяві Джо Байдена йдеться про більшу кількість артилерії, боєприпасів і протитанкової зброї для українських військ.
Він також додав, що перший американський танк Abrams вже наступного тижня надійде в Україну.
Своєю чергою держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн у вигляді озброєнь та обладнання в рамках раніше санкціонованого скорочення.
Пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, “щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку Росії зараз і наступної зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру”, заявив Ентоні Блінкен, слова якого наводить CNN.
– Він також містить артилерійські боєприпаси і протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ, – додав він.
Пізніше на сайті Пентагону оновили інформацію про підтримку для України.
Цей пакет допомоги став 47-м траншем обладнання, наданого із запасів Міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.
– Даний пакет включає в себе додаткові можливості для зміцнення ППО України, яка стикається з жорстокими повітряними атаками з боку Росії, вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), які допомагають Україні на полі бою, протитанкову зброю та інше обладнання для задоволення критично важливих потреб України і надання їй допомоги у протидії триваючій агресивній війні Росії, – йдеться в повідомленні.
До пакета оборонної допомоги, вартість якого становить до $325 млн, входять:
- Ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- системи ППО Avenger;
- кулемети 50-го калібру для боротьби з безпілотними літальними апаратами;
- 155-мм артилерійські снаряди, включно з DPICM;
- 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
- 59 легких тактичних машин;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
Зазначається, що в рамках цього пакета допомоги Україні буде використано допомогу, раніше санкціоновану в рамках повноважень президента США зі скорочення запасів озброєнь, яка залишилася після завершення процесу переоцінки в червні.
У Пентагоні додали, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.
Фото: DOD
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