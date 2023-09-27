Суд визнав Трампа та двох його синів винними у шахрайстві

Колишнього президента США Дональда Трампа достроково визнали винним у шахрайстві за позовом генерального прокурора Нью-Йорка, який звинувачував Трампа в перебільшенні своїх статків на мільярди доларів на рік у фінансових звітах, які він надавав банкам і страховикам.

Як пише Bloomberg, це стало “серйозним ударом” для колишнього президента в найбільшій цивільній справі проти нього.

Постанова, винесена суддею Артуром Енгороном на Мангеттені, вирішує найсерйознішу претензію штату до колишнього президента та звужує судовий процес, який має розпочатися вже 2 жовтня. Тепер судовий розгляд без участі присяжних буде зосереджено на інших претензіях штату, включно з фальсифікацією ділової документації та наданням неправдивих фінансових звітів. Позов вимагає відшкодування збитків у розмірі $250 млн та інших штрафних санкцій.

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Енгорон постановив, що генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс, яка подала позов у вересні 2022 р., довела відповідальність Трампа, його синів Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, а також компанії Trump Organization та її колишнього фінансового директора Аллена Вайссельберга.

Він також зобов’язав адвокатів Трампа виплатити санкції в розмірі $7,5 тис. з кожного за неодноразове висунення неспроможних юридичних теорій у справі.

Хоча останніми місяцями цю справу було відсунуто на другий план чотирма кримінальними справами, порушеними проти Трампа, справа Джеймса може мати далекосяжні наслідки, зазначає Bloomberg.

Крім грошових штрафів, генеральний прокурор домагається заборони на роботу Трампа як посадової особи або директора будь-якої компанії у штаті, де він народився і де він уперше здобув популярність.

У заяві, опублікованій на його соціальній платформі Truth Social, Трамп повторив багато зі своїх претензій у цій справі, зокрема й ті, які були відкинуті суддею, якого він назвав “ненависником Трампа”. Колишній президент заявив, що він коштує більше, ніж його фінансові звіти, що банки не зазнали жодних збитків від його заяв і що відмова від відповідальності у звітах ясно дає зрозуміти, що на них не слід покладатися.

– Це дуже несправедливо, і я закликаю на допомогу вищі судові інстанції штату Нью-Йорк або федеральну систему, щоб вони втрутилися, – сказав Трамп.

У позові Трамп звинувачується в тому, що з 2011 по 2021 рік він завищував вартість своїх найбільших активів, щоб отримати вигідніші умови від банків і страховиків. Суддя став на бік Джеймс, стверджуючи, що Трамп неодноразово займався шахрайством, вказуючи завищену вартість деяких зі своїх найкращих об’єктів нерухомості в щорічних звітах про фінансовий стан.

У своєму рішенні суддя навів кілька прикладів, зокрема те, що колишній президент часто заявляв, що його пентхаус у Trump Tower утричі більший, ніж насправді, навіть після того, як його попереджали про помилку.

Суддя Енгорон охарактеризував команду захисту Трампа як мешканців “фантастичного світу”, у якому “квартири, регульовані орендною платою, коштують стільки ж, скільки й нерегульовані, земля з обмеженнями коштує стільки ж, скільки й земля без обмежень, обмеження можуть випаруватися в повітрі, відмова однієї сторони від відповідальності, покладена на іншу, виправдовує брехню іншої сторони”.

Суддя мав на увазі звичку Трампа оцінювати нерухомість без урахування обмежень на її використання, а також його твердження про те, що відмова від відповідальності за його оцінки є сигналом для банків і бухгалтерів, що вони повинні робити свої власні оцінки.

Згідно з судовими документами, Трамп оцінив свій курорт Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида) у понад $700 млн на підставі хибної передумови про те, що цей об’єкт може бути повністю забудований житлом, хоча він сам погодився на обмеження, які обмежують його використання в якості соціального клубу.

– Я ніколи не вважав, що ці заяви будуть сприйматися дуже серйозно, – сказав Трамп під час дачі свідчень у справі у квітні.

Трамп назвав ці застереження “марними”, оскільки вони означають, що заяви не повинні чинити істотного впливу на рішення банків. Однак суддя заявив, що ці застереження не мають позовної сили і не можуть захистити Трампа від відповідальності за шахрайство.

– Опора відповідача на ці “марні” застереження марна, – заявив Енгорон.

У своєму рішенні Енгорон також зазначив, що Трамп порушив раніше ухвалену судову постанову, покликану обмежити передбачувані порушення нью-йоркського законодавства у сфері бізнесу під час судового процесу.

– Навіть за наявності попередньої судової заборони і незалежного спостерігача, що стежить за її дотриманням, відповідачі продовжували поширювати неправдиву інформацію та таку, що вводить в оману при веденні бізнесу, – заявив Енгорон.

Що далі?

Трамп, який стверджує, що позов генпрокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс є політично вмотивованим, найімовірніше, подасть апеляцію на це рішення. Він також робить останню спробу відкласти судовий розгляд, стверджуючи в апеляційному суді Нью-Йорка, що суддя Енгорон не зміг звузити справу після того, як апеляційна колегія постановила, що деякі претензії штату можуть бути занадто старими.

Джеймс стверджувала, що в судовому розгляді за її заявою про шахрайство нема потреби, оскільки докази того, що Трамп порушив виконавчий закон Нью-Йорка, є незаперечними.

Генеральний прокурор заявила в судових документах, що її команда зібрала докази того, що Трамп щорічно завищував свою чисту вартість на суму до $3,6 млрд шляхом перебільшення ринкової вартості нерухомості, включно з його маєтком Мар-а-Лаго у Флориді.

Трамп заперечив проти клопотання штату про ухвалення так званого спрощеного судового рішення, заявивши, що в щорічних звітах про фінансовий стан, які він надавав банкам і страховикам, містяться “переконливі застереження” про те, що вони повинні самі проводити оцінку. Він також стверджував, що у Джеймса не було права подавати позов, оскільки банки і страховики не зазнали жодних фінансових втрат.

Джерело : Bloomberg

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