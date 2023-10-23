Влада Іспанії конфіскувала викрадене з України скіфське золото на €60 млн

Поліція Іспанії у Мадриді знайшла та конфіскувала викрадені в України старовинні коштовності на €60 млн.

Йдеться про 11 золотих виробів, які належать до історичної спадщини України, та які були викрадені сім років тому і незаконно вивезені для продажу в Іспанії.

Повідомляється, що операція проводилася у співпраці з СБУ. Всього було заарештовано п’ятьох осіб – двох іспанців і трьох українців. Таким чином було ліквідовано злочинну мережу, що займалася незаконним переміщенням культурних цінностей з України.

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Ці скіфські прикраси свого часу виставлялися в одному з київських музеїв у 2009-2013 роках. У 2016 році їх контрабандою вивезли за межі країни. За документами коштовності нібито належали українській православній церкві, але якій саме, не уточнено.

Intervenidas en #Madrid 11 piezas de oro valoradas en 60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania 5 detenidos

Las joyas de oro, de gran valor histórico y económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas en Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ — Policía Nacional (@policia) October 23, 2023

Після виставки вироби опинилися у володінні православного священника, який у змові з іншим українцем і третіми особами підробив документи, що засвідчують право власності на них.

Всі експонати датуються греко-скіфським періодом між VIII та IV ст. до нашої ери. Зараз їх вивчають у Національному археологічному музеї Іспанії та Іспанському інституті культурної спадщини, а поліцейське розслідування ще триває.

Перші розслідування розпочалися, коли агентам стало відомо, що громадянин України, який проживає в Мадриді, продає серію золотих ювелірних виробів з України, що мають велику історичну та економічну цінність. Ці вироби не можна було продати, наприклад, через аукціон.

— З цієї причини коштовності включили до капіталу різних комерційних компаній, створених спеціально, щоб надати їм законного вигляду і таким чином полегшити їх комерціалізацію групою інвесторів, – йдеться у заяві поліції.

Перший артефакт – золотий пояс із баранячими головами, – вилучили у 2021 році. Після цього було підтверджено, що у підозрюваних є інші предмети з подібними характеристиками.

Джерело: Поліція Іспанії

Фото: Поліція Іспанії

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