Влада Іспанії конфіскувала викрадене з України скіфське золото на €60 млн
Поліція Іспанії у Мадриді знайшла та конфіскувала викрадені в України старовинні коштовності на €60 млн.
Йдеться про 11 золотих виробів, які належать до історичної спадщини України, та які були викрадені сім років тому і незаконно вивезені для продажу в Іспанії.
Повідомляється, що операція проводилася у співпраці з СБУ. Всього було заарештовано п’ятьох осіб – двох іспанців і трьох українців. Таким чином було ліквідовано злочинну мережу, що займалася незаконним переміщенням культурних цінностей з України.
Ці скіфські прикраси свого часу виставлялися в одному з київських музеїв у 2009-2013 роках. У 2016 році їх контрабандою вивезли за межі країни. За документами коштовності нібито належали українській православній церкві, але якій саме, не уточнено.
Intervenidas en #Madrid 11 piezas de oro valoradas en 60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania
5 detenidos
Las joyas de oro, de gran valor histórico y económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas en Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ
— Policía Nacional (@policia) October 23, 2023
Після виставки вироби опинилися у володінні православного священника, який у змові з іншим українцем і третіми особами підробив документи, що засвідчують право власності на них.
Всі експонати датуються греко-скіфським періодом між VIII та IV ст. до нашої ери. Зараз їх вивчають у Національному археологічному музеї Іспанії та Іспанському інституті культурної спадщини, а поліцейське розслідування ще триває.
Перші розслідування розпочалися, коли агентам стало відомо, що громадянин України, який проживає в Мадриді, продає серію золотих ювелірних виробів з України, що мають велику історичну та економічну цінність. Ці вироби не можна було продати, наприклад, через аукціон.
— З цієї причини коштовності включили до капіталу різних комерційних компаній, створених спеціально, щоб надати їм законного вигляду і таким чином полегшити їх комерціалізацію групою інвесторів, – йдеться у заяві поліції.
Перший артефакт – золотий пояс із баранячими головами, – вилучили у 2021 році. Після цього було підтверджено, що у підозрюваних є інші предмети з подібними характеристиками.
Джерело: Поліція Іспанії
Фото: Поліція Іспанії
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук