Нетаньягу проти створення Палестинської держави: не піду на компроміс

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що і після завершення війни Єрусалим повинен контролювати всі політичні та соціальні процеси в секторі Гази, щоб не допустити відродження терористичних організацій, здатних загрожувати безпеці ізраїльтян.

Слова політика передає The Times of Israel.

– Моя категоричність – це те, що протягом багатьох років перешкоджало створенню Палестинської держави, яка становила б екзистенційну небезпеку для Ізраїлю, – переконаний Нетаньягу.

Водночас глава ізраїльського уряду наголосив, що у питанні перспектив створення незалежної Палестини його погляди різко відрізняються від позиції офіційного Вашингтона.

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— Я не піду на компроміс щодо повного контролю безпеки Ізраїлю над усією територією на захід від Йордану. Я твердо стояв на цій позиції перед важким міжнародним і внутрішнім тиском, — підсумував він.

Нагадаємо, напередодні Нетаньягу та президент США Байден обговорили можливі рішення щодо створення Палестинської держави.

У заяві Білого дому зазначається, що американський лідер виклав “власне бачення тривалішого миру й безпеки для Ізраїлю” та “рішення щодо створення двох держав з гарантованою безпекою Ізраїлю”.

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